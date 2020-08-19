Светильник для кемпинга

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Цена $17

Полностью портативный, работает от газовой лампы или баллона, представляет собой особо прочное каленое стекло в корпусе из металла. Защищен от ветра и влаги, а также от воздействия внешних факторов. Есть регулятор потока входящего пламени.

Популярный паяльник

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Цена $13

Это довольно простой и удобный паяльник. Нагревается примерно за 40 секунд.

Также данный паяльник имеет регулятор температуры нагрева от 200 до 450 градусов.

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Ручка выполнена из пластика с мягкой нескользящей резинкой под пальцы. Нагрев ручки не чувствуется.

В комплекте идут 6 сменных насадок.

Неоновые очки

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Цена $5



Благодаря их главному эффекту, эти очки отлично подойдут для ночных карнавалов, дискотек и иных мероприятий. В ночное время суток, или же в тёмном помещении они произведут впечатляющий визуальный эффект. В них вы будете излучать приятный свет разных оттенков и в любой обстановке притянете восторженные взгляды окружающих.

4k экшн-камера

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КУПИТЬ ТУТ - Drift Ghost 4K

Цена $101

Камера способна снимать в 4k 60fps. Качество съёмки при этом очень годное, учитывая, что экшн-камеры обычно просто снимают всё происходящее посредственно. У камеры есть сенсорный экран, возможность съёмки под водой (есть кейс), wi-fi, пульт дистанционного управления и ещё куча всяких наворотов.

Уличный ветрогенератор

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Цена $173

Ветрогенератор из нержавеющей стали и с лопастями из нейлонового волокна предназначен для преобразования энергии ветра в электрическую энергию при любых погодных условиях. Устройство простое в установке и эксплуатации, доступно с напряжением 12 В и 24 В.

Наушники Xiaomi Amazfit PowerBuds

КУПИТЬ ТУТ - Baseus WM01 - SYLLABLE S101 - Tronsmart Onyx Ace

Цена $78

В них можно слушать музыку до 8 часов, а кейс хранит заряд ещё на 16 часов. А за 15 минут в кейсе наушники проработают еще 3 часа. Есть два режима: шумоподавления ENC и Thru Mode, который наоборот усиливает звучание окружающего мира.

Робот для мытья окон

КУПИТЬ ТУТ или ТУТ

Цена $99

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Самостоятельное мытьё окон задача утомительная и не самая простая. А если квартира выше второго этажа, то и не самая безопасная. Но после бума продаж роботов для уборки полов, китайцы переключились на роботов для мытья окон.

Тонометр

КУПИТЬ ТУТ

Цена $17

Полезна вещь, которая измеряет артериальное давление. Многие для этого каждый раз ходят в поликлинику или аптеку, но теперь все проще. Прибор сам, без вашего участия довольно точно определит артериальное давление, имеет русский язык и высокую точность измерения.

Магнитола на андроиде

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Цена $46.39 - 104.39

Крутая 2 DIN магнитола на операционной системе Android. Поддерживает воспроизведение музыки и видео, навигацию, звонки через блютуз, камеру заднего и переднего вида т .д. Также поддерживает русский язык.

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