Компактный бинокль Apexel

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Цена $9.75

Доступный оптический прибор для начинающих туристов и путешественников. Умещается в ладони, но обеспечивает дальность обзора до 1000 метров. Минимальная дальность обзора составляет 130 метров. В комплект входит шнурок для ношения на шее.

Робот-пылесос ABIR X6

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Цена $197

Он предназначен для удаления пыли и мелких загрязнений с различных напольных покрытий в автоматическом режиме. Он легко дистанционно управляется с Вашего телефона и имеет навигацию по камере. Время его работы составляет 1 час и 20 минут!

Автоматический диспенсер Xiaomi

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Цена $14

Бесконтактный дозатор, превращающий жидкое мыло в готовую к применению пену. Получается очень экономично.

К тому же для использования не требуются прикосновения: порция чистящего средства выдаётся по срабатыванию инфракрасного датчика приближения.

Прогрессивный анализатор чистоты воздуха

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Цена $109

Гаджет будет просто незаменим для тех, кто беспокоится за свое здоровье. Он измеряет следующие параметры воздуха:

индекс PM 2.5;

уровень влажности;

температуру;

углекислый газ;

концентрацию летучих органических соединений.

Смарт-часы Amazfit GTR 47

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Цена $104 по промокоду HAPPYGTR1 + купон продавца

Из особенностей качественный 1.39’’ AMOLED дисплей с сотнями циферблатов на выбор, тонкий 9.2 мм алюминиевый корпус защищенный от воды (5 АТМ), последний протокол блютуз с GPS/ГЛОНАСС и 12 программ для занятий спортом.

Автомобильный органайзер Baseus

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Цена $19

Металлический органайзер, куда можно положить всё нужно, вплоть до стакана и документов, даже зарядить пару устройств без проблем.

Комплект мужику

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Цена $15

Набор инструментов слесарного типа для ремонта и обслуживания, представляет собой плоскогубцы, пассатижи, клещи, бокорезы и прочие предметы. Изготовлены из прочной хромо ванадиевой нержавеющей стали, с прорезиненными ручками. В комплекте 7 штук, средний размер 15 см, вес 4 кг.

Вакуумный упаковщик Tinton Life

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Цена $14

В комплект этой машинки входит уже 15 пакетов. С ее помощью вы сбережете свежесть своих продуктов. Можно запаивать любые виды блюд. При необходимости, пакеты легко прикупить.

Экшн-камера Xiaomi FIMI Palm Gimbal 4K

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Цена $140 по промокоду 0634BOOM

Это аналогичная замена Dji Osmo Pocket, но только от Xiaomi.

Камера 12 Мп, сенсор 1/2.3" CMOS, угол обзора 128°

Дисплей 1,22", яркость 600 нит, есть джойстик для регулировки

3х осевая стабилизация, интеллектуальные режимы

4K/30 к/с, фото до 12 Мп (RAW)

240 мин на одном заряде

Коляска Xiaomi Mi Bunny Folding Baby Stroller

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Цена $150

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Коляска складывается одной рукой. Рама коляски сделана из прочного и лёгкого алюминиевого сплава. Все колёса оснащены амортизаторами для более плавного хода, передние могут поворачиваться или фиксироваться в одном положении.

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