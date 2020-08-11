Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: смарт-часы Amazfit GTR 47, диспенсер Xiaomi и другое
Компактный бинокль Apexel
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Цена $9.75
Доступный оптический прибор для начинающих туристов и путешественников. Умещается в ладони, но обеспечивает дальность обзора до 1000 метров. Минимальная дальность обзора составляет 130 метров. В комплект входит шнурок для ношения на шее.
Робот-пылесос ABIR X6
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Цена $197
Он предназначен для удаления пыли и мелких загрязнений с различных напольных покрытий в автоматическом режиме. Он легко дистанционно управляется с Вашего телефона и имеет навигацию по камере. Время его работы составляет 1 час и 20 минут!
Автоматический диспенсер Xiaomi
Цена $14
Бесконтактный дозатор, превращающий жидкое мыло в готовую к применению пену. Получается очень экономично.
К тому же для использования не требуются прикосновения: порция чистящего средства выдаётся по срабатыванию инфракрасного датчика приближения.
Прогрессивный анализатор чистоты воздуха
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Цена $109
Гаджет будет просто незаменим для тех, кто беспокоится за свое здоровье. Он измеряет следующие параметры воздуха:
- индекс PM 2.5;
- уровень влажности;
- температуру;
- углекислый газ;
- концентрацию летучих органических соединений.
Смарт-часы Amazfit GTR 47
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Цена $104 по промокоду HAPPYGTR1 + купон продавца
Из особенностей качественный 1.39’’ AMOLED дисплей с сотнями циферблатов на выбор, тонкий 9.2 мм алюминиевый корпус защищенный от воды (5 АТМ), последний протокол блютуз с GPS/ГЛОНАСС и 12 программ для занятий спортом.
Автомобильный органайзер Baseus
Цена $19
Металлический органайзер, куда можно положить всё нужно, вплоть до стакана и документов, даже зарядить пару устройств без проблем.
Комплект мужику
Цена $15
Набор инструментов слесарного типа для ремонта и обслуживания, представляет собой плоскогубцы, пассатижи, клещи, бокорезы и прочие предметы. Изготовлены из прочной хромо ванадиевой нержавеющей стали, с прорезиненными ручками. В комплекте 7 штук, средний размер 15 см, вес 4 кг.
Вакуумный упаковщик Tinton Life
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Цена $14
В комплект этой машинки входит уже 15 пакетов. С ее помощью вы сбережете свежесть своих продуктов. Можно запаивать любые виды блюд. При необходимости, пакеты легко прикупить.
Экшн-камера Xiaomi FIMI Palm Gimbal 4K
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Цена $140 по промокоду 0634BOOM
Это аналогичная замена Dji Osmo Pocket, но только от Xiaomi.
- Камера 12 Мп, сенсор 1/2.3" CMOS, угол обзора 128°
- Дисплей 1,22", яркость 600 нит, есть джойстик для регулировки
- 3х осевая стабилизация, интеллектуальные режимы
- 4K/30 к/с, фото до 12 Мп (RAW)
- 240 мин на одном заряде
Коляска Xiaomi Mi Bunny Folding Baby Stroller
Цена $150
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Коляска складывается одной рукой. Рама коляски сделана из прочного и лёгкого алюминиевого сплава. Все колёса оснащены амортизаторами для более плавного хода, передние могут поворачиваться или фиксироваться в одном положении.
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