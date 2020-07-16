Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: кроссовки Xiaomi Antilope, вертикальный пылесос и другое

для раздела Блоги
+
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Еще одна дешевая RTX 2070 которой скоро не будет
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке

Линейка для сверла

КУПИТЬ ТУТ

Цена $27

Данное устройство представляет собою линейку, которая предназначена для выставления глубины сверления на любом сверле. Линейка имеет несколько сечения для более точной регулировки глубины сверления. Также при помощи данной штуковины можно регулировать высоту диска на циркулярном станке.

Кроссовки Xiaomi Amazfit Antilope

реклама

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Antelope 2Xiaomi Shoes 3 - Xiaomi Mijia Sneaker 4 - Xiaomi Youpin

Цена $31

Это новая беговая модель кроссовок от Xiaomi.

  • дышащий материал
  • средняя ширина
  • возможность установки трекера
  • поддерживается функция Smart Chip

Складная беговая дорожка Xiaomi WalkingPad A1

КУПИТЬ ТУТ

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Цена $432 по промокоду RAZGAR1700

Это умная беговая дорожка, которая, благодаря своей складной форме и малым габаритам, идеально подходит для занятий спортом в домашних условиях. Механизм очень просто и не требует дополнительных установок.

Наручные часы Xiaomi Mijia Quartz Watch

КУПИТЬ ТУТ

Цена $39

реклама

Минималистичный гаджет с виду неотличимый от традиционных часов. Единственное, что может выдать — нижний циферблат, который при внимательном рассмотрении показывает количество пройденных шагов.

Вертикальный пылесос Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - Roborock S5 Max - Xiaomi Mi Robot Vacuum - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - вертикальный Dreame V9 - LIECTROUX C30B - ROIDMI - ILIFE H70

Цена $99

Бюджетный пылесос от дочерней компании Xiaomi. Данный вариант не аккумуляторный, поэтому для своих габаритов он довольно мощный - 600 Вт, и при этом сравнительно тихий. При уборке никакой шланг за собой тянуть не нужно, поэтому с вертикальным пылесосом справится любой.

Мощный фонарик NICRON 600 лм

КУПИТЬ ТУТ

Цена $14

Водостойкий и удобный фонарик от популярного бренда NICRON. Может использоваться в любых ситуациях, клипса позволяет прицепить его где-нибудь на одежде, магнит на металлических поверхностях.

Электрическая отвертка

КУПИТЬ ТУТ

Цена $41

Электрическая отвертка с аккумулятором на 3,6 вольт, в комплекте есть сверла и биты для обслуживания и монтажа приборов и устройств. Максимальный крутящий момент в 2,5 нм, скорость оборотов достигает до 360 в минуту. Заряжается от кабеля usb.

Мини пила

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - аккумуляторная дисковая пила

реклама



Цена $45

Электрическая циркулярная мини пила на 700 ватт мощности, используется для распилов древесины, в строительстве и деревообработке. В комплекте есть 3 различных диска лезвия с направляющими. Скорость вращения на холостом ходу 8200 оборотов в минуту.

Плоскогубцы для зачистки проводов

КУПИТЬ ТУТ

реклама

Цена $10

Зачищают провода хорошо, не заедают, мгновенно отрезают, удаляют только верхний слой. Выполнены из качественного пластика. Принцип работы довольно просто и интуитивно понятен.

В Telegram канале полезные товары публикуются чаще - https://t.me/aliworkman

Группа вк со скидками - https://vk.com/workman1

реклама

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress гаджеты электроника товары из китая полезные товары технологии техника подборки находки дешевые товары новинки xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
16
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
34
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
79
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
67
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15
8
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
43
Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix TRX40-E Gaming
16
Обзор ноутбука ASUS ZenBook 13 UX325
4
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
54

Интересные материалы

Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 79
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 54
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 34
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 110
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ведьмак 3 поставил исторический рекорд – теперь это вторая игра в Steam с самым высоким рейтингом
32
13 июля Xiaomi начала рассылку европейской глобальной прошивки MIUI 12 на флагманы 2019 года – ссылки на обновление
12
Два флагмана Xiaomi получили прошивку MIUI 12 на операционной системе Android 11
4
Новая версия MIUI 12 стала доступна для 33 смартфонов Xiaomi 2018-2020 годов
9
Xiaomi рассказала, когда все смартфоны линейки Redmi Note 8 получат стабильную глобальную прошивку MIUI 12
8
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti может оказаться гораздо требовательнее к блоку питания, чем RTX 2080 Ti – новый разъём с мощностью до 600 Вт
27
AMD Ryzen 7 4700G демонстрирует преимущество над Ryzen 7 3800XT и Intel Core i9-9900KF
81
Флагманские видеокарты NVIDIA Ampere получат 12-контактный разъем питания, способный передать до 600 Вт энергии
49
HUAWEI планирует выпустить EMUI 11 на 50 актуальных смартфонов 2018-2020 годов
13
Известный инсайдер раскрыл точную цену и дату начала продаж игровой приставки Sony PlayStation 5
3
Опубликован стандарт DDR5
78
AMD Ryzen Threadripper Pro представлены официально: до 64 ядер, 128 линий PCIe Gen 4 и 8-канальная память DDR4
64
Официально - PES 2021 не выйдет
1
Ещё один популярный смартфон Xiaomi получил европейскую стабильную прошивку MIUI 12
1
Новая версия технологии DLSS 2.0 способна увеличивать производительность видеокарты в два с лишним раза и делать картинку четче исходной - даже RTX 2060 способна выдавать больше 60 FPS в разрешении 4К
31
Оговорка аналитиков заставила задуматься о переходе AMD на 6 нм
12
Tronsmart представила первые в мире наушники с Qualcomm QCC5124 и гибридным активным шумоподавлением Apolo Bold
4
35 смартфонов Xiaomi 2018-2020 годов уже можно обновить до последней версии MIUI 12 – ссылки на прошивку и список телефонов
+
Death Stranding очень понравилась PC-игрокам
29
AMD Ryzen 7 4700G показывает отличную производительность в первых тестах
11

Популярные статьи

Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
79
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
34
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
67
Муки выбора при сборке нового игрового компа в 2020
41
Восемь рабочих способов избежать перегрева компьютера и ноутбука в жару
41
Экспериментальное снижение температур Ryzen 7 2700, или самый бюджетный вариант эффективного охлаждения любого процессора в жару
77
iMac G4 2002 года выпуска или Лампа Джобса
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
16
ТОП 5 лучших китайских смартфонов июля до 500 долларов
8
Если не включается компьютер - помоги себе сам. Часть 2
7

Сейчас обсуждают

Дмитрий
01:27
А разве он не требует постоянное и достаточно быстрое подключение к инету, ведь по слухам вся карта весит под два петабайта и она будет подгружаться через инет чтоб не хранить такие объёмы. Получается...
Физическое издание Microsoft Flight Simulator будет распространяться на десяти DVD
D3m0n
01:25
Да фигня всё это облучение с такими мощностями и частотой. Но вот это: >>удаленная хирургия<< - дичь. Дождик начнётся, сигнал оборвётся. Пробивает мышцы, хрящ. Его длинный манипулятор прямо в ляжку ха...
Samsung рассказала о 6G: голограммы размером с человека, пиковая скорость 1 Tbs, 16K VR
MriS
01:23
Сколько с вас берут, давно бы новый пк собрали )) Ребята спокойно играют, а у вас окиси ))
Если не включается компьютер - помоги себе сам. Часть 2
Сергей Чихарев
01:20
Это Россия, чего ты хотел ? В мастерской в которую я приехал как то чтобы поддержать ключом гайку на 10 сек попросили 300 рублей. Я уже и комп делал и паять научился, и моник чинил и что только не дел...
Если не включается компьютер - помоги себе сам. Часть 2
Yolanda Tarska
01:19
Редчайшая проблема (за 25 лет ни разу не встречалась), скорее память просто вылетела из слота уж.
Если не включается компьютер - помоги себе сам. Часть 2
olob
01:18
На Redmi Note 4x будет?!
13 июля Xiaomi начала рассылку европейской глобальной прошивки MIUI 12 на флагманы 2019 года – ссылки на обновление
olob
01:17
Жду на Redmi Note 8. Загр забл, рута нет....
13 июля Xiaomi начала рассылку европейской глобальной прошивки MIUI 12 на флагманы 2019 года – ссылки на обновление
Ryner Lut
01:14
Ты играл в Скай на выходе в 2011?Игра отлично выглядела если учитывать что она ещё 7 гигов весила
Ведьмак 3 поставил исторический рекорд – теперь это вторая игра в Steam с самым высоким рейтингом
KashtanPalash
01:13
Просто пять - и автору статьи и авторам игры. Жду.
Croteam показала новый небольшой отрывок геймплея Serious Sam 4
MriS
01:12
Где ? Про Premier что ль ?
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10500 за 200 долларов оказался медленнее народного Ryzen 5 3600 в одноядерных и многоядерных тестах от экспертов Hardwaretimes
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем