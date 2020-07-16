Линейка для сверла

КУПИТЬ ТУТ

Цена $27

Данное устройство представляет собою линейку, которая предназначена для выставления глубины сверления на любом сверле. Линейка имеет несколько сечения для более точной регулировки глубины сверления. Также при помощи данной штуковины можно регулировать высоту диска на циркулярном станке.

Кроссовки Xiaomi Amazfit Antilope

реклама

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Antelope 2 - Xiaomi Shoes 3 - Xiaomi Mijia Sneaker 4 - Xiaomi Youpin

Цена $31

Это новая беговая модель кроссовок от Xiaomi.

дышащий материал

средняя ширина

возможность установки трекера

поддерживается функция Smart Chip

Складная беговая дорожка Xiaomi WalkingPad A1

КУПИТЬ ТУТ

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Цена $432 по промокоду RAZGAR1700

Это умная беговая дорожка, которая, благодаря своей складной форме и малым габаритам, идеально подходит для занятий спортом в домашних условиях. Механизм очень просто и не требует дополнительных установок.

Наручные часы Xiaomi Mijia Quartz Watch

КУПИТЬ ТУТ

Цена $39

реклама

Минималистичный гаджет с виду неотличимый от традиционных часов. Единственное, что может выдать — нижний циферблат, который при внимательном рассмотрении показывает количество пройденных шагов.

Вертикальный пылесос Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - Roborock S5 Max - Xiaomi Mi Robot Vacuum - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - вертикальный Dreame V9 - LIECTROUX C30B - ROIDMI - ILIFE H70

Цена $99

Бюджетный пылесос от дочерней компании Xiaomi. Данный вариант не аккумуляторный, поэтому для своих габаритов он довольно мощный - 600 Вт, и при этом сравнительно тихий. При уборке никакой шланг за собой тянуть не нужно, поэтому с вертикальным пылесосом справится любой.

Мощный фонарик NICRON 600 лм

КУПИТЬ ТУТ

Цена $14

Водостойкий и удобный фонарик от популярного бренда NICRON. Может использоваться в любых ситуациях, клипса позволяет прицепить его где-нибудь на одежде, магнит на металлических поверхностях.

Электрическая отвертка

КУПИТЬ ТУТ

Цена $41

Электрическая отвертка с аккумулятором на 3,6 вольт, в комплекте есть сверла и биты для обслуживания и монтажа приборов и устройств. Максимальный крутящий момент в 2,5 нм, скорость оборотов достигает до 360 в минуту. Заряжается от кабеля usb.

Мини пила

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - аккумуляторная дисковая пила

реклама





Цена $45

Электрическая циркулярная мини пила на 700 ватт мощности, используется для распилов древесины, в строительстве и деревообработке. В комплекте есть 3 различных диска лезвия с направляющими. Скорость вращения на холостом ходу 8200 оборотов в минуту.

Плоскогубцы для зачистки проводов

КУПИТЬ ТУТ

реклама

Цена $10

Зачищают провода хорошо, не заедают, мгновенно отрезают, удаляют только верхний слой. Выполнены из качественного пластика. Принцип работы довольно просто и интуитивно понятен.

В Telegram канале полезные товары публикуются чаще - https://t.me/aliworkman

Группа вк со скидками - https://vk.com/workman1