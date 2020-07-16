Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: кроссовки Xiaomi Antilope, вертикальный пылесос и другое
Линейка для сверла
Цена $27
Данное устройство представляет собою линейку, которая предназначена для выставления глубины сверления на любом сверле. Линейка имеет несколько сечения для более точной регулировки глубины сверления. Также при помощи данной штуковины можно регулировать высоту диска на циркулярном станке.
Кроссовки Xiaomi Amazfit Antilope
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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Antelope 2 - Xiaomi Shoes 3 - Xiaomi Mijia Sneaker 4 - Xiaomi Youpin
Цена $31
Это новая беговая модель кроссовок от Xiaomi.
- дышащий материал
- средняя ширина
- возможность установки трекера
- поддерживается функция Smart Chip
Складная беговая дорожка Xiaomi WalkingPad A1
Цена $432 по промокоду RAZGAR1700
Это умная беговая дорожка, которая, благодаря своей складной форме и малым габаритам, идеально подходит для занятий спортом в домашних условиях. Механизм очень просто и не требует дополнительных установок.
Наручные часы Xiaomi Mijia Quartz Watch
Цена $39
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Минималистичный гаджет с виду неотличимый от традиционных часов. Единственное, что может выдать — нижний циферблат, который при внимательном рассмотрении показывает количество пройденных шагов.
Вертикальный пылесос Xiaomi
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Цена $99
Бюджетный пылесос от дочерней компании Xiaomi. Данный вариант не аккумуляторный, поэтому для своих габаритов он довольно мощный - 600 Вт, и при этом сравнительно тихий. При уборке никакой шланг за собой тянуть не нужно, поэтому с вертикальным пылесосом справится любой.
Мощный фонарик NICRON 600 лм
Цена $14
Водостойкий и удобный фонарик от популярного бренда NICRON. Может использоваться в любых ситуациях, клипса позволяет прицепить его где-нибудь на одежде, магнит на металлических поверхностях.
Электрическая отвертка
Цена $41
Электрическая отвертка с аккумулятором на 3,6 вольт, в комплекте есть сверла и биты для обслуживания и монтажа приборов и устройств. Максимальный крутящий момент в 2,5 нм, скорость оборотов достигает до 360 в минуту. Заряжается от кабеля usb.
Мини пила
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - ТУТ - ЗДЕСЬ - аккумуляторная дисковая пила
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Цена $45
Электрическая циркулярная мини пила на 700 ватт мощности, используется для распилов древесины, в строительстве и деревообработке. В комплекте есть 3 различных диска лезвия с направляющими. Скорость вращения на холостом ходу 8200 оборотов в минуту.
Плоскогубцы для зачистки проводов
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Цена $10
Зачищают провода хорошо, не заедают, мгновенно отрезают, удаляют только верхний слой. Выполнены из качественного пластика. Принцип работы довольно просто и интуитивно понятен.
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