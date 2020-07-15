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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: cтимулятор мышц, мощный электросамокат Kugoo и другое

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RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
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Универсальный сварочный аппарат

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Цена $48

Самый маленький и самый дешевый сварочный аппарат на сайте AliExpress. 

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Портативная ретро-консоль Bittboy с возможностью установки своих игр. Экран с яркой IPS-матрицей диагональю 2.4 дюйма защищен закаленным стеклом, приставка умеет читать Micro SD карточки объемом до 32 Гб включительно.

Ультразвуковая ванна для чистки

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Цена $39

Чтобы эффективно очистить загрязнения стоит воспользоваться такой ультразвуковой ванной для чистки. Объем данной ванны 800мл. Сделано все из высококачественной нержавеющей стали. Снизу есть резиновые противоскользящие накладки. Сталь устойчивая к коррозии и нагреву.

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Цена $34

Это новинка 2020 года. Диагональ TFT-дисплея 1.28 дюйма. Степень защиты IP68. Автономность работы составляет 15 дней. Смарт-часы не только имеют ультрасовременный дизайн, но и отслеживают вашу физическую активность, сообщают погоду, отображают уведомления. Для любителей активного образа жизни предусмотрено 12 спортивных режимов.

Стимулятор мышц

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Цена $6.19 - 13.80

Устройство использует бионическую технологию EMS, которая посылает низкочастотные сигналы тока в мозг человека. После чего он передает сигналы мышцам и заставляет их сокращаться.

Электросамокат Kugoo S3

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Цена $232

Это довольно популярный и качественный электросамокат от известного бренда Kugoo.

  • Работает от аккумулятора, пробег на одном заряде до 30 км
  • Мощность 350 ватт
  • Максимальная скорость 35 км/ч
  • Заряжается в течение 4 часов

Крутой набор отверток

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Цена $5.39 - 15.11





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Универсальный набор прецизионных отверток для ремонта и обслуживания электронной техники, бытовых приборов, смартфонов, планшетов, ноутбуков и домашних настольных компьютеров. Такой набор может похвастаться не только своей универсальностью, но также качеством инструментов и бит, а также адекватной и привлекательной ценой.

Автовизитка

КУПИТЬ ТУТXiaomi TITA - с освежителем

Цена $2

Механизм для показа или скрытия номера вашего телефона на приборной панели. Сверху нанесен логотип авто - всего доступно для выбора 35 марок автомобилей. В комплекте 4 набора светящихся в темноте цифр от 0 до 9.

Гибкий удлинитель для дрели

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Цена $3

Иногда очень трудно подлезть в нужное место, мешают либо какие-то элементы, болт или саморез может находится в таком месте, что без такого гибкого хвостовика его просто не достать. Хвостовик работает именно в том положении, в котором вы его установите и не начинает плясать и норовить выскользнуть из пазов резьбы болта или самореза.

Фетбайк

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Цена $350

За такие деньги велосипед просто супер. У нас в магазинах такие стоят на порядок дороже. А тут есть доставка из РФ, поэтому придет за пару дней курьерской доставкой прямо до двери. В комплекте идет: крылья,сумка, рожки боковые, замок, фонарик, фляжка и держатель для нее.

Распылитель

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Цена $0.60 - 1.47

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Набор пластиковых бутылок, сверху которых установлен распылитель. Такие бутылки сгодятся для распрыскивания, например, жидкости для омывания, духов, лекарства. В целом туда можно залить всё, что угодно, что вообще возможно распрыскивать - хоть воду для цветов. Вы можете создать спрей своими руками.

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MriS
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Так средний пресет и поможет, посмотреть на что цп способен. 1060 довольно популярная карта и сейчас, рано ее хоронить.
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Yilec
19:19
Но это не точно :))) Это скрин с последнего релиза. Уже качаю.
Новая версия драйверов AMD Adrenalin существенно увеличивает производительность видеокарт Radeon в новинках Death Stranding и F1 2020
E1nher1
19:19
Так смысл же изначальный посмотреть, на что способен процессор на такой частоте. Хотя там вообще от настроек мизерное влияние на загрузку процессора. Все уже давно просчитывает видеокарта, а если про...
Экспериментальное снижение температур Ryzen 7 2700, или самый бюджетный вариант эффективного охлаждения любого процессора в жару
Антон Бобров
19:18
Да ужж
Новый драйвер AMD увеличил производительность видеокарт Radeon RX в некоторых играх до 8%
E1nher1
19:17
А говорю же, сначала я хотел вообще выставить частоту в 1Ггц, но ничего не получилось после моих манипуляций. Пришлось занижать частоту через стандартное ограничение, но 1550 МГц- это минимум. Ради эк...
Экспериментальное снижение температур Ryzen 7 2700, или самый бюджетный вариант эффективного охлаждения любого процессора в жару
E1nher1
19:15
А хрен его, на КП у меня поднято напряжение и высокий LLC и на ядра, и на SOC.
Экспериментальное снижение температур Ryzen 7 2700, или самый бюджетный вариант эффективного охлаждения любого процессора в жару
Gunnar
19:15
А просто установить в плане электропитания максимальное состояние 50% и не лазить в реестр?
Экспериментальное снижение температур Ryzen 7 2700, или самый бюджетный вариант эффективного охлаждения любого процессора в жару
MriS
19:13
Смысл злиться. Под ультра не всегда разработчики требования указывают. Игры 19-20 и в 2080ти упрутся на ультрах)) За играми не угонишься, средний пресет оптимально.
Экспериментальное снижение температур Ryzen 7 2700, или самый бюджетный вариант эффективного охлаждения любого процессора в жару
TNT
19:13
Достаточно играть в игры, а не др***ить на них, воспринимая каждый несыгранный час после релиза словно душевную рану, которая не затянется до конца дней своих.
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
E1nher1
19:13
Так все разозлятся из-за не ультра настроек. Мне еще в самом начале сказали, что игры надо тестировать на ультра и в минимальном разрешении.
Экспериментальное снижение температур Ryzen 7 2700, или самый бюджетный вариант эффективного охлаждения любого процессора в жару
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