Универсальный сварочный аппарат

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Цена $48

Самый маленький и самый дешевый сварочный аппарат на сайте AliExpress.

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Данная штуковина, в правильных руках способна делать хороший шов электродом "тройка".

Больший электрод лучше не использовать, потому что может малютка не выдержать и задымится.

Мини консоль

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Цена $28

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Портативная ретро-консоль Bittboy с возможностью установки своих игр. Экран с яркой IPS-матрицей диагональю 2.4 дюйма защищен закаленным стеклом, приставка умеет читать Micro SD карточки объемом до 32 Гб включительно.

Ультразвуковая ванна для чистки

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Цена $39

Чтобы эффективно очистить загрязнения стоит воспользоваться такой ультразвуковой ванной для чистки. Объем данной ванны 800мл. Сделано все из высококачественной нержавеющей стали. Снизу есть резиновые противоскользящие накладки. Сталь устойчивая к коррозии и нагреву.

Смарт-часы YouPin Haylou Solar LS05

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КУПИТЬ ТУТ или ЗДЕСЬ - Amazfit Stratos 3 - Amazfit T-rex

Цена $34

Это новинка 2020 года. Диагональ TFT-дисплея 1.28 дюйма. Степень защиты IP68. Автономность работы составляет 15 дней. Смарт-часы не только имеют ультрасовременный дизайн, но и отслеживают вашу физическую активность, сообщают погоду, отображают уведомления. Для любителей активного образа жизни предусмотрено 12 спортивных режимов.

Стимулятор мышц

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Цена $6.19 - 13.80

Устройство использует бионическую технологию EMS, которая посылает низкочастотные сигналы тока в мозг человека. После чего он передает сигналы мышцам и заставляет их сокращаться.

Электросамокат Kugoo S3

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mijia - Аналог Xiaomi MiJia M365 - HIPER Stark DX650

Цена $232

Это довольно популярный и качественный электросамокат от известного бренда Kugoo.

Работает от аккумулятора, пробег на одном заряде до 30 км

Мощность 350 ватт

Максимальная скорость 35 км/ч

Заряжается в течение 4 часов

Крутой набор отверток

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Цена $5.39 - 15.11











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Универсальный набор прецизионных отверток для ремонта и обслуживания электронной техники, бытовых приборов, смартфонов, планшетов, ноутбуков и домашних настольных компьютеров. Такой набор может похвастаться не только своей универсальностью, но также качеством инструментов и бит, а также адекватной и привлекательной ценой.

Автовизитка

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi TITA - с освежителем

Цена $2

Механизм для показа или скрытия номера вашего телефона на приборной панели. Сверху нанесен логотип авто - всего доступно для выбора 35 марок автомобилей. В комплекте 4 набора светящихся в темноте цифр от 0 до 9.

Гибкий удлинитель для дрели

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Цена $3

Иногда очень трудно подлезть в нужное место, мешают либо какие-то элементы, болт или саморез может находится в таком месте, что без такого гибкого хвостовика его просто не достать. Хвостовик работает именно в том положении, в котором вы его установите и не начинает плясать и норовить выскользнуть из пазов резьбы болта или самореза.

Фетбайк

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Цена $350

За такие деньги велосипед просто супер. У нас в магазинах такие стоят на порядок дороже. А тут есть доставка из РФ, поэтому придет за пару дней курьерской доставкой прямо до двери. В комплекте идет: крылья,сумка, рожки боковые, замок, фонарик, фляжка и держатель для нее.

Распылитель

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Цена $0.60 - 1.47

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Набор пластиковых бутылок, сверху которых установлен распылитель. Такие бутылки сгодятся для распрыскивания, например, жидкости для омывания, духов, лекарства. В целом туда можно залить всё, что угодно, что вообще возможно распрыскивать - хоть воду для цветов. Вы можете создать спрей своими руками.

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