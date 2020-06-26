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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: увлажнитель воздуха Xiaomi, электросамокат HIPER Stark DX650 и другое

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  • запас хода 18км
  • максимальная скорость 20
  • максимальная нагрузка 100кгкм/ч
  • вес самоката 8,5кг
  • большие 170мм колеса
  • 180 Вт мотор
  • 102 Втч батарея


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