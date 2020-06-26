Для изгибов растений

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Цена $5

Если вы на своем участке посадили молодые деревья и вам не нравится в какую сторону и под каким углом растут ветки. Справиться поможет вот такое не большое устройство. Вы на свое усмотрение можете вырастить дерево красивым и ровным.

Складной электросамокат HIPER Stark DX650

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ЦЕНА 11 990 руб !!! только по промокоду HIPER1000

Это новинка 2020 года. Легкий и прочный, с цельной рулевой рейкой. Простой и надежный электросамокат для ежедневных прогулок. Отличный подарок ребенку во время летнего сезона.

запас хода 18км

максимальная скорость 20

максимальная нагрузка 100кгкм/ч

вес самоката 8,5кг

большие 170мм колеса

180 Вт мотор

102 Втч батарея





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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5

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Цена $30

Новинка получила обновленный дисплей, увеличенное число режимов отслеживания тренировок, а так же полноценную водозащиту до глубины 50 метров. В этой версии уже сделала поддержку NFC.

Саундбар Redmi TV Bar на 30 Вт

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Цена $38

Новая модель домашней акустической системы Xiaomi выпущена под логотипом Redmi для завоевания европейского рынка. У новинки имеется Bluetooth 5.0, коаксиальный и AUX входы. Колонка выдает мощность 30 Вт. Отлично подойдет для просмотра фильмов.

Беспроводная бесшумная мышка Xiaomi Mi Wireless Mouse 2

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Цена $10

Обновленная версия популярной беспроводной мышки. Данная модель может похвастаться практически бесшумной работой кнопок.

разрешение 1000 Dpi

матовый корпус

питания батарейки 2xAA

Крутая клавиатура

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Цена $38

Игровая механическая клавиатура с настраиваемой RGB-подсветкой и корпусом из алюминиевого сплава и пластика. Поможет создать подходящую атмосферу для серий невероятных побед над противниками.

Увлажнитель воздуха Xiaomi 3life

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Стабилизатор Baseus

Благодаря ультразвуковой распылительной пленке, которая разбивает влагу на нано-туман, вы будете получать необходимое суточное увлажнение воздуха в помещении. Также можно использовать как ночник - свет автоматически погаснет через 60 минут. А технология бесшумного увлажнения не будет мешать вашему сну.

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Цена $69

Трёхосевой стабилизатор для смартфонов оснащён телескопическим удлинителем. Имеет разные режимы съемки, в том числе умеет делать 320 ° панорамы, долли зум, timelapse и т.д. Имеет аккумулятор на 2200mah, которого хватит для 12 часов работы.

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