Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: смарт-часы Amazfit Bip S, Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro и другое
Разделитель У-образный
Цена $2.40
Разделитель для садового шланга. Благодаря ему вы сможете подключить сразу два шланга к одному источнику воды. Например, один шланг на левую часть участка, а второй на правую. К тому же заниматься поливом смогут сразу два человека. С помощью двух клапанов можно контролировать поток воды на каждом шланге.
Смарт-часы Amazfit Bip S
Цена $67 по промокоду 618omen20
В новой версии рефлективный дисплей теперь поддерживает 48 цветов, что дает более сочные и насыщенные цвета. Также запилили новую версию Bluetooth 5.0, 10 спортивных режимов против 4 в прошлой версии. Ну и еще завезли управление музыкой.
Мощный фонарь
рекламаЦена $19
Фонарь для кемпинга, легко подвешивается за карабин, удобный в походах, на рыбалку, природу, при ремонте и хозяйственных делах. Основа лампы из 30 светодиодов. Есть usb порт для зарядки, световые индикаторы уровня заряда. Яркость в 500 люмен. Размер устройства 13 на 11 см, водоустойчивый корпус, вес 418 грамм.
Крутые наушники
КУПИТЬ ТУТ - Baseus WM01 - Baseus W01
Цена $42
рекламаБеспроводные наушники, работает через bluetooth порт, имеют водонепроницаемое покрытие, качественный стерео звук с функцией активного шумоподавления. Дистанция работы до 10 метров, подключается к любым гаджетам. Ресурс до 65 часов воспроизведения, в комплектации док станция для подзарядки аккумулятора.
Крутой металлоискатель
Цена $127
Аккумуляторный металлоискатель с детектором диаметром 20 см, звуковым и механическим индикатором, плавной регулировкой настроек высоты и удобным подлокотником. В отзывах отмечают быструю доставку и отличное качество товара.
Усилитель сигнала сети Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro
КУПИТЬ ТУТ и ТУТ - 5 ГГц Wi-fi
Цена $13
Нужная вещь для тех у кого слабо бьет Wi-Fi в какой-либо комнате или во дворе, короче говоря для тех, кто хочет увеличить зону покрытия сети. Поддерживает до 16 устройств и скорость передачи до 300 Мбит/с.
Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://teleg.one/aliworkman
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
Подпишитесь на рассылку купонов и промокодов в вк.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила