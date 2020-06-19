Разделитель У-образный

КУПИТЬ ТУТ

Цена $2.40

Разделитель для садового шланга. Благодаря ему вы сможете подключить сразу два шланга к одному источнику воды. Например, один шланг на левую часть участка, а второй на правую. К тому же заниматься поливом смогут сразу два человека. С помощью двух клапанов можно контролировать поток воды на каждом шланге.

Смарт-часы Amazfit Bip S

анонсы и реклама Слив 2080 Super кардинально дешевле чем везде Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Цена $67 по промокоду 618omen20

В новой версии рефлективный дисплей теперь поддерживает 48 цветов, что дает более сочные и насыщенные цвета. Также запилили новую версию Bluetooth 5.0, 10 спортивных режимов против 4 в прошлой версии. Ну и еще завезли управление музыкой.

Мощный фонарь

КУПИТЬ ТУТ

реклама

Цена $19



Фонарь для кемпинга, легко подвешивается за карабин, удобный в походах, на рыбалку, природу, при ремонте и хозяйственных делах. Основа лампы из 30 светодиодов. Есть usb порт для зарядки, световые индикаторы уровня заряда. Яркость в 500 люмен. Размер устройства 13 на 11 см, водоустойчивый корпус, вес 418 грамм.

Крутые наушники

КУПИТЬ ТУТ - Baseus WM01 - Baseus W01

Цена $42

реклама

Крутой металлоискатель

Беспроводные наушники, работает через bluetooth порт, имеют водонепроницаемое покрытие, качественный стерео звук с функцией активного шумоподавления. Дистанция работы до 10 метров, подключается к любым гаджетам. Ресурс до 65 часов воспроизведения, в комплектации док станция для подзарядки аккумулятора.

TX-850 и MD-6350

Цена $127

Аккумуляторный металлоискатель с детектором диаметром 20 см, звуковым и механическим индикатором, плавной регулировкой настроек высоты и удобным подлокотником. В отзывах отмечают быструю доставку и отличное качество товара.

Усилитель сигнала сети Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro

КУПИТЬ ТУТ и ТУТ - 5 ГГц Wi-fi

Цена $13

Нужная вещь для тех у кого слабо бьет Wi-Fi в какой-либо комнате или во дворе, короче говоря для тех, кто хочет увеличить зону покрытия сети. Поддерживает до 16 устройств и скорость передачи до 300 Мбит/с.

Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://teleg.one/aliworkman

и группе вконтакте - https://vk.com/workman1

Подпишитесь на рассылку купонов и промокодов в вк.