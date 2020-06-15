Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: система видеонаблюдения, электробритва Xiaomi и другое
Двигатель
Цена $1.25
Хороший шаговый двигатель двух типов моделей. Их различия в том что длина кабеля разная. Соединения записаны на кабеле. A + A-B +. Протестировано с KuttyPy. Полная длина покрыта около 1000 шагов. Но гайка не подпружинена, и немного свободна.
Электробритва Xiaomi Enchen BlackStone 3D
Цена $14
Купил такую потому, что штатные электробритвы из сетевых магазинов перестали устраивать — слишком дорогие расходники, цена повышенная.
А тут, за гораздо меньшие деньги получаешь бритву с хорошей насадкой, с которой можно прямо под душем бриться.
рекламаИ при этом аккумуляторная батарея держит неделю нормального заряда.
Система видеонаблюдения
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Zoohi 4ch
Цена $120
Отличная системка, в комплект которой входят 8 камер, оснащённых ИК лампами с разрешением 720Р. В комплект входит видеорегистратор и дополнительно жёсткий диск на 1 ТБ. Возможность управление всеми возможными функциями через телефон.
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Крутое зарядное устройство
Цена $15
Мощный блок от Baseus с нитридом галлия (GaN) что дает такую компактность и с поддержкой трех быстрых портов.
- Мощность 65 Вт
- Поддержка Power Delivery и QC 3.0
- Световой индикатор
Смарт-трекер Baseus
Цена $6 по промокоду NOLOST
Трекер отслеживается через приложение, поддерживает обратные вызовы. Дальность действия до 30 м на открытом воздухе. Имеется 2 версии: компактная с петличкой, чтобы подвесить и плоская побольше и потоньше, которую можно засунуть в документы.
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