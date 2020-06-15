Двигатель

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Цена $1.25

Хороший шаговый двигатель двух типов моделей. Их различия в том что длина кабеля разная. Соединения записаны на кабеле. A + A-B +. Протестировано с KuttyPy. Полная длина покрыта около 1000 шагов. Но гайка не подпружинена, и немного свободна.

Электробритва Xiaomi Enchen BlackStone 3D

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Цена $14

Купил такую потому, что штатные электробритвы из сетевых магазинов перестали устраивать — слишком дорогие расходники, цена повышенная.

А тут, за гораздо меньшие деньги получаешь бритву с хорошей насадкой, с которой можно прямо под душем бриться.

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Система видеонаблюдения

И при этом аккумуляторная батарея держит неделю нормального заряда.

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Zoohi 4ch

Цена $120

Отличная системка, в комплект которой входят 8 камер, оснащённых ИК лампами с разрешением 720Р. В комплект входит видеорегистратор и дополнительно жёсткий диск на 1 ТБ. Возможность управление всеми возможными функциями через телефон.

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Крутое зарядное устройство

КУПИТЬ ТУТ - Baseus GAN

Цена $15

Мощный блок от Baseus с нитридом галлия (GaN) что дает такую компактность и с поддержкой трех быстрых портов.

Мощность 65 Вт

Поддержка Power Delivery и QC 3.0

Световой индикатор

Смарт-трекер Baseus

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Цена $6 по промокоду NOLOST

Трекер отслеживается через приложение, поддерживает обратные вызовы. Дальность действия до 30 м на открытом воздухе. Имеется 2 версии: компактная с петличкой, чтобы подвесить и плоская побольше и потоньше, которую можно засунуть в документы.

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