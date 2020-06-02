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Таймер для полива воды

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Цена $16

Как оказалось, очень нужная в садово-огородном хозяйстве вещь. Если ваш дом или дача находятся в местности со стабильным режимом подачи воды и ее напором, тогда, возможно, этот гаджет вам понравится. По сути включил и забыл, работает на двух батарейках.

Массажер

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Цена $51

Прибор массажный для снятия болевых ощущений в области спины, поясницы, плечах и прочих отделов тела. Воздействует на мышцы через съемные насадки. Работает от 24 вольтового источника постоянного тока, заряжается от сети 220 вольт. Есть несколько режимов работы, изготовлен из композитного материала.

Магнитола с 4 Гб ОЗУ

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Цена $144

Продавец этой магнитолы предлагает опцию с 4 Гб оперативы и накопителем на 64 Гб.

А в остальном это простая магнитола формата 2 DIN с сенсорным 7-дюймовым IPS экраном. Память можно расширить карточками объемом до 256 Гб. Магнитола поддерживает работу с камерами заднего вида.

Электроплавник

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Цена $285

Если вы любите помахать веслом с ветерком, то нельзя будет не оценить прогулку по озеру на личном маленьком катере, а поможет вам в этом вот такой электроплавник. Скорость движения с ним можно развить до 3-4 км/час. Ее достаточно для неспешной прогулки. Полной зарядки хватает примерно на 5-6 часов.

Фильтр для воды Miniwell

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Цена $19

Устройство для очистки пресной воды от частиц и загрязнений. Прибор использует угольный фильтр, способен передать до 2000 литров за свой срок службы. Внутри установлена мембрана сетка до 0,1 микрона. Размер 136 на 40 мм, применяется при температуре от 0 до 40 градусов.

Чайник Xiaomi

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Цена $28

Интересную задумку сделали в Xiaomi. Потому что этот чайник способен складываться и не занимает много места, его можно брать в командировки, на дальние поездки, дачу. Нажатием одной кнопки он превращается в емкость на 0,6 литра больше.

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