Открывашка для яиц

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Цена $3

Подходит как для сырых, так и вареных яиц. Легко использовать и удаляет только нужное количество скорлупы. Принцип действия: надо прижать к яйцу колпачок, оттянуть грузик слегка и отпустить. После удара скорлупа лопается ровна по кругу.

Ультразвуковой очиститель

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Цена $29

Этот прибор незаменим для очистки ювелирных изделий, для стоматологических очков, часов и других инструментов. Изготовлен из высококачественного пластика, с емкостью, которая составляет 600 мл. Очиститель небольшой по размерам, но очень качественный.

Ручной пылесос Xiaomi Deerma DX700

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Цена $39

Благодаря большому количеству штатных насадок, легко справляется с различными задачами.

сила всасывания1800 Па

мощность 600Вт

пылесборник 0.8л

размер 24x26x120см

вес 1.5кг

Игровая консоль

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Цена $15

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Аж детство вспомнил. Все привычно, кроме нескольких незнакомых китайских игр, а так все 620 игр от Денди на месте. По просьбе продавец без проблем отправляет список игр на электронную почту.

Длина кабелей около 3 метров.





Смарт-часы Xiaomi Amazfit T-rex

КУПИТЬ ТУТ - Watch GT 2e - Amazfit Bip S - GTR 47 - Amazfit T-rex - Amazfit Stratos 3 - GTS - Huawei Honor Watch Magic 2

Цена $145

Часы способны работать в экстремальных условиях: от - 40 до +70 градусов, выдерживают погружение под воду до 50 метров, являются самыми прочными и надежными часами в линейке Amazfit. Время автономной работы – 20 дней, а в экономном режиме аж 66 дней.

Зарядное устройство LiitoKala

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Лучшие аккумуляторы

Цена $7.89 - 29.81

Универсальное зарядное устройство, подходящее для большинства типов современных аккумуляторов с размерами АА, ААА и АААА. Есть комплекты с адаптером для прикуривателя. LCD дисплей с отображения заряда, напряжения, тока и режима зарядки.

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