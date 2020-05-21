Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: ручной пылесос Xiaomi, смарт-часы Xiaomi Amazfit T-rex и другое
Открывашка для яиц
Цена $3
Подходит как для сырых, так и вареных яиц. Легко использовать и удаляет только нужное количество скорлупы. Принцип действия: надо прижать к яйцу колпачок, оттянуть грузик слегка и отпустить. После удара скорлупа лопается ровна по кругу.
Ультразвуковой очиститель
Цена $29
Этот прибор незаменим для очистки ювелирных изделий, для стоматологических очков, часов и других инструментов. Изготовлен из высококачественного пластика, с емкостью, которая составляет 600 мл. Очиститель небольшой по размерам, но очень качественный.
Ручной пылесос Xiaomi Deerma DX700
КУПИТЬ ТУТ или ЗДЕСЬ
рекламаЦена $39
Благодаря большому количеству штатных насадок, легко справляется с различными задачами.
- сила всасывания1800 Па
- мощность 600Вт
- пылесборник 0.8л
- размер 24x26x120см
- вес 1.5кг
Игровая консоль
Цена $15
реклама
Аж детство вспомнил. Все привычно, кроме нескольких незнакомых китайских игр, а так все 620 игр от Денди на месте. По просьбе продавец без проблем отправляет список игр на электронную почту.
Длина кабелей около 3 метров.
Смарт-часы Xiaomi Amazfit T-rex
КУПИТЬ ТУТ - Watch GT 2e - Amazfit Bip S - GTR 47 - Amazfit T-rex - Amazfit Stratos 3 - GTS - Huawei Honor Watch Magic 2
Цена $145
Часы способны работать в экстремальных условиях: от - 40 до +70 градусов, выдерживают погружение под воду до 50 метров, являются самыми прочными и надежными часами в линейке Amazfit. Время автономной работы – 20 дней, а в экономном режиме аж 66 дней.
Зарядное устройство LiitoKala
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Лучшие аккумуляторы
Цена $7.89 - 29.81
Универсальное зарядное устройство, подходящее для большинства типов современных аккумуляторов с размерами АА, ААА и АААА. Есть комплекты с адаптером для прикуривателя. LCD дисплей с отображения заряда, напряжения, тока и режима зарядки.
Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://teleg.one/aliworkman или https://t.me/aliworkman
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
реклама
Подпишитесь на рассылку купонов и промокодов в вк.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила