Необычные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: умная IP-камера Xiaomi Mijia, стерилизатор смартфонов и другое
Мини-насос
Цена $13
Он настолько маленький, что легко помещается в ладони. Вы сможете накачать им спущенное колесо вашего велосипеда, футбольный или баскетбольный мяч и т.д. Корпус выполнен из алюминия. Есть красного, светло-серого и чёрного цвета.
Электрическая зубная щетка SOOCAS X3U
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Цена $49
- 4 режима чистки, 39600 об./мин.
- До 30 дней работы, зарядка по Type-C
реклама- Умная беспроводная зарядка
- Водозащита IPX7
- В комплекте 3 насадки + чехол для транспортировки
Видеорегистратор YI Compact Dash Camera
Цена $37
- Дисплей 2.7" (960х240)
- Разрешение 1080p (30 FPS), 720p (30 FPS)
- Угол обзора 130°
- Wi-Fi, поддержка карт памяти MicroSD до 128 Гб
Умная IP-камера Xiaomi Mijia
КУПИТЬ ТУТ - уличная - ТУТ или ЗДЕСЬ
Цена $32
- Видео 1080p, H.265, обзор на 360° (линза 110°)
- Усовершенствованное ночное видение до 10 м
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- Датчик движения на основе ИИ
- Дистанционное управление и просмотр Mijia APP
Стерилизатор смартфонов
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Цена $17
рекламаНебольшая коробочка с ультрафиолетовой лампой и встроенной беспроводной зарядкой стандарта Qi, которая позволяет пополнить аккумулятор во время очистки гаджета.
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