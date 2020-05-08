Мини-насос

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Цена $13

Он настолько маленький, что легко помещается в ладони. Вы сможете накачать им спущенное колесо вашего велосипеда, футбольный или баскетбольный мяч и т.д. Корпус выполнен из алюминия. Есть красного, светло-серого и чёрного цвета.

Электрическая зубная щетка SOOCAS X3U

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Цена $49

- 4 режима чистки, 39600 об./мин.

- До 30 дней работы, зарядка по Type-C

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- Умная беспроводная зарядка

- Водозащита IPX7

- В комплекте 3 насадки + чехол для транспортировки

Видеорегистратор YI Compact Dash Camera

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ

Цена $37

- Дисплей 2.7" (960х240)

- Разрешение 1080p (30 FPS), 720p (30 FPS)

- Угол обзора 130°

- Wi-Fi, поддержка карт памяти MicroSD до 128 Гб

Умная IP-камера Xiaomi Mijia

КУПИТЬ ТУТ - уличная - ТУТ или ЗДЕСЬ

Цена $32

- Видео 1080p, H.265, обзор на 360° (линза 110°)

- Усовершенствованное ночное видение до 10 м

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- Датчик движения на основе ИИ

- Дистанционное управление и просмотр Mijia APP

Стерилизатор смартфонов

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ или ТУТ - Стерилизатор посуды

Цена $17

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Небольшая коробочка с ультрафиолетовой лампой и встроенной беспроводной зарядкой стандарта Qi, которая позволяет пополнить аккумулятор во время очистки гаджета.

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