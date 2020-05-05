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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: термометр-гигрометр Xiaomi, пеногенератор для авто и другое

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RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке
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Милый костюм для дома

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Цена $5

Классный костюм с различными принтами, который хорошо сидит по фигуре и не сковывает движения. Думаю, в нем удобно ходить по дому или спать, а также к его основным преимуществам можно отнести отличный внешний вид и доступную цену. 

Ирригатор Xiaomi Soocas W3

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Цена $24

У ирригатора 3 режима работы, а водная струя достигает 0.66 мм. Ну само-собой защита от воды IPX7. Объем резервуара для воды 230 мл и зарядка по USB. Отличная вещь для более глубокой чистки полости рта, дополнение к обычной щетке.

Паяльник с регулировкой температуры

КУПИТЬ ТУТ - TS100 или ЗДЕСЬ

Цена $4.10 - 13.60

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Процесс пайки электрических схем, металлоконструкций требует создания надежного соединения. Инструментом для выполнения качественной стыковки деталей является электрический паяльник. Размер спаиваемых деталей может отличается, поэтому он должен быть оснащен регулятором температуры.

Термометр-гигрометр Xiaomi 

КУПИТЬ ТУТ

Цена $4.17 

2-я версия крайне популярного термометра-гигрометра. Если взять три штуки, можно раскидать по комнатам или другим помещениям и в приложении задать каждому имя комнаты и потом смотреть где и какая температура/влажность. Работает с умным домом от Xiaomi.

Популярная рация

КУПИТЬ ТУТ

Цена $29

Рация оснащена мощной антенной, которая позволяет принимать сигнал на расстоянии до нескольких километров. А аккумулятор позволяет сохранять заряд несколько дней. Также на рации есть небольшой дисплей, на котором отображается частота, к которой подключена рация в данный момент.

Портативный пылесос

КУПИТЬ ТУТ

Цена $36

Данный беспроводной пылесос можно использовать в машине, в доме для чистки мягкой мебели и клавиатуры компьютера. Пылесос содержит трехступенчатую систему фильтрации. Фильтр снимается и легко моется. Работает от 3-х батареек. В комплекте идут 2 насадки.

Пеногенератор

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Цена $9

Недорогой генератор пены, подходит для большинства моек. Нужный переходник можно легко подобрать. Пластик крепкий. Пенит хорошо, пена получается плотная и густая. В комплекте идет фум лента и два пакетика шампуня.

Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://teleg.one/aliworkman или https://t.me/aliworkman

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