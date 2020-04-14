Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: камера видеонаблюдения YI Outdoor, проектор Xiaomi Mijia и другое
Силиконовый коврик
Цена $0.79 - 1.49
Яркий, приятный на ощупь и довольно большой, примерно 18 см в диаметре. Толщина чуть меньше сантиметра.
рекламаЕго можно использовать не только как подставку, но и как прихватку (последнее даже лучше, потому что тот, который я трогал, был очень приятный). Я бы на стулья такие положил, будь они побольше.
Крутой микроскоп
Цена $89
Цифровой микроскоп подойдет в качестве ремонта микросхем и приборов, использует высокочувствительную линзу с качеством изображения 1080р, выводимым на жк экран. Управляется кнопками или с дистанционного пульта. Есть два вспомогательных светильника. Фокусное расстояние составляет от 2 до 17 см. многократный зум до 500 единиц.
Портативный проектор
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Цена $99
Зачем тратиться на дорогую плазму, если вместо этого можно использовать проектор WZATCO E600, работающий под управлением девятой версии Android. Беспроводной модуль Wi-Fi, цифровой разъём HDMI, работа в полноэкранном режиме FHD 1080p, поддержка видеорежима 4K.
Камера наружного видеонаблюдения YI IoT Outdoor
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi smart - Xiaomi Mijia - YI Home
Цена $27
Камера напичкана различными функциями, а также защищена от непогоды. Оснащена функцией ночного видения с 12 ИК-светодиодами.
- разрешение видео 1080P
- ночное видение, двустороннее аудио, датчик движения, уведомления на смартфон
- запись на SD карту или в облако
Стильные очки
Цена $9
Близится лето, и они, как никогда, будут кстати. Очки набрали более 28 тысяч продаж. Дужки очков сделаны из алюминия. Можно выбрать цвет дужек и линз. В комплекте к очкам идёт футляр, который закрывается на "молнию", для удобного хранения, мешочек и тряпочка для ухода за ними.
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