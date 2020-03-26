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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: роутер Xiaomi, подушка-массажер и другое. Что купить на распродаже Алиэкспресс 2020

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Магнитный конструктор

КУПИТЬ ТУТ

Цена $8

 


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Состоит он из магнитных палочек и железных шариков из которых удобно собирать фигуры сложной формы.
Должен заметить, что палочки довольно хрупкие (швырять об стену не рекомендуется).

И ещё, магнитными являются только палочки. Шарики же из железа и сами по себе магнитными свойствами не обладают.

Подушка-массажер

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ и Здесь

Цена $22

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Отличный массажер, для тех, кто много работает. Данная подушка-массажер будет лучшим приобретением для пожилых людей, водителей и тех, кто много времени проводит сидя или стоя. Её можно использовать не только для шеи, но и для: спины, ног, плечей. Однозначно стоит своих денег, тем более на распродаже.

Мощный фонарь 12 диодов

КУПИТЬ ТУТ

Цена $100

Призвание этого фонарика - светить ярко и очень далеко, я бы сравнил его с прожектором. Внутрь устанавливаются мощные аккумуляторы которых хватает на приличный срок и к счастью они имеют возможность подзарядки. Сам фонарик металлический светит до 500 метров и дальше. По мне с таким по лесу гулять самое то.

Очки для плавания Xiaomi

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Цена 

Дизайн очков выполнен таким образом, чтобы их можно было удобно носить человеку с любой формой головы, достаточно отрегулировать. Для большего комфорта во время плавания, линзы имеют силиконовую прокладку.

Роутер Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - Tenda

Цена $29

В роутере Xiaomi Mi 4A есть просто всё, что может понадобится в 2020 и в ближайшие годы в целом. У него по 2 антенны на каждый из диапазонов - 2.4 ГГц и 5 ГГц, и он поддерживает одновременную работу в обоих.

Благодаря этому старые девайсы будут нормально работать с ним, а новые получат максимально возможную скорость подключения. На частоте 2.4 Ггц максимальная скорость подключения - 300 Мбит/с, а на 5 Ггц - 867 Мбит/с.

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