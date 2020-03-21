С 27 по 30 марта проходит большая распродажа на алиэкспресс. Поэтому набираем купонов сейчас, чтобы экономить во время распродажи.

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Купон на скидку $5 от $35. Смотрим свою историю за все время и Али в конце даст купон.

Минипатрон

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Цена $1.66

Этот минипатрон отлично подходит к минидрелям, для выполнения различных мелких работ. Толщина сверла, которое он сможет захватить, составляет от 0,3 до 3,5мм. Также можно зажать и маленькие отрезные круги, на Алиэкспресс они продаются.

Скрытые розетки

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Цена $19

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Очень удобные розетки для кухни или рабочего стола, когда они нужны не так часто, удобно их скрывать в столе. Да и выглядят они вполне себе не плохо. Отлично впишутся в интерьер рабочего места.

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Приятным бонусом будет наличие 2х USB портов для подзарядки ваших гаджетов..

Мини-пылесос Xiaomi Deerma DX700

КУПИТЬ ТУТ - Roborock S5 Max - Xiaomi Mijia 2019 - Roborock S50/S55

Цена $42

Благодаря большому количеству штатных насадок, легко справляется с различными задачами.

сила всасывания 1800 Па

мощность 600Вт

пылесборник 0.8л

размер 24x26x120см

вес 1.5кг

Массажная подушка Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ

Цена $32

Для повышения удобства во время сидения на кресле компания Xiaomi выпустила особую версию 3d накладки на кресло.

Штучка представляет собой сочетание гибкой сидушки и спинки, состоящий из множества отдельных подушечек которые могут быть накачаны как воздухом, так и обычной водой.

Защитная маска

КУПИТЬ ТУТ - 5 шт. - 10 шт - 20 шт - WEST BIKING N95

Цена $1.58

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Качественный фонарь BORUiT

Сейчас подобные маски невероятно популярны среди людей. Их часто используют и для фотосессий и просто ходят в них по улице. Они спасают от пыли и хорошо подходят для городов с грязным воздухом. Стоит она тут достаточно недорого, есть разные варианты оформления и встроенный фильтр, который хотя бы как-то фильтрует воздух вокруг.

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ

Цена $12

Этот мощный фонарик можно использовать при любых погодных условиях. Он является лучшим по соотношению цена-качество. Работает от аккумулятора форм-фактора 18650. Его можно поставить на горизонтальную поверхность, вставить в наголовный обод или работать прямо из рук. От одного заряда способен проработать до 8 часов, что не может не радовать.

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