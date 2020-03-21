Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: защитная маска, пылесос Xiaomi и другое. Что купить на распродаже Алиэкспресс 2020
С 27 по 30 марта проходит большая распродажа на алиэкспресс. Поэтому набираем купонов сейчас, чтобы экономить во время распродажи.
Купоны можно получить ТУТ и ТУТ.
Купон на скидку $5 от $35. Смотрим свою историю за все время и Али в конце даст купон.
Минипатрон
рекламаЦена $1.66
Этот минипатрон отлично подходит к минидрелям, для выполнения различных мелких работ. Толщина сверла, которое он сможет захватить, составляет от 0,3 до 3,5мм. Также можно зажать и маленькие отрезные круги, на Алиэкспресс они продаются.
Скрытые розетки
Цена $19
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Очень удобные розетки для кухни или рабочего стола, когда они нужны не так часто, удобно их скрывать в столе. Да и выглядят они вполне себе не плохо. Отлично впишутся в интерьер рабочего места.
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Приятным бонусом будет наличие 2х USB портов для подзарядки ваших гаджетов..
Мини-пылесос Xiaomi Deerma DX700
КУПИТЬ ТУТ - Roborock S5 Max - Xiaomi Mijia 2019 - Roborock S50/S55
Цена $42
Благодаря большому количеству штатных насадок, легко справляется с различными задачами.
- сила всасывания 1800 Па
- мощность 600Вт
- пылесборник 0.8л
- размер 24x26x120см
- вес 1.5кг
Массажная подушка Xiaomi
Цена $32
Для повышения удобства во время сидения на кресле компания Xiaomi выпустила особую версию 3d накладки на кресло.
Штучка представляет собой сочетание гибкой сидушки и спинки, состоящий из множества отдельных подушечек которые могут быть накачаны как воздухом, так и обычной водой.
Защитная маска
КУПИТЬ ТУТ - 5 шт. - 10 шт - 20 шт - WEST BIKING N95
Цена $1.58
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Сейчас подобные маски невероятно популярны среди людей. Их часто используют и для фотосессий и просто ходят в них по улице. Они спасают от пыли и хорошо подходят для городов с грязным воздухом. Стоит она тут достаточно недорого, есть разные варианты оформления и встроенный фильтр, который хотя бы как-то фильтрует воздух вокруг.
Качественный фонарь BORUiT
Цена $12
Этот мощный фонарик можно использовать при любых погодных условиях. Он является лучшим по соотношению цена-качество. Работает от аккумулятора форм-фактора 18650. Его можно поставить на горизонтальную поверхность, вставить в наголовный обод или работать прямо из рук. От одного заряда способен проработать до 8 часов, что не может не радовать.
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