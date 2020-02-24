Всем привет. Это подборка самых полезные гаджетов c Алиэкспресс.

Топовый робот-пылесос Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mijia 1C 2019

Цена $359

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Запускаете такой пылесос в себе в квартиру, ставите станцию зарядки и задаете время уборки. И он сам будет убирать вашу квартиру, сформирует виртуальную карту уборки квартиры, будет запоминать препятствия и самостоятельно возвращаться на станцию для подзарядки. Надо будет только очищать пылесборник.

В конце этой статьи будет видеоподборка самых популярных роботов-пылесосов в 2020 году. Советую посмотреть!

Топовый дрон 4К

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Цена $55.11 - 87

Радиоуправляемый квадрокоптер с крутой камерой для съемки видео. Оснащен датчиком gps, дистанция управления на расстоянии до 500 метров. Время полета около 20 минут. Можно вести съемку как местности, так и мероприятий. Имеет компактные размеры 39x6см и небольшой вес 250г. Время зарядки чуть более 1 часа.





Лучшие IP камеры

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Цена $16

Первые впечатления о работе камеры положительные, картинка шикарная. Первое подключение прошло быстро, шлюз можно использовать и без интернет кабеля. Отличная видимость до 20 метров.

Крутые блютуз наушники

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Цена $11

Несмотря на небольшой ценник звук насыщенный и яркий с хорошими басами. Наушники оснащены модулем Bluebooth 5,0. Степень защиты от IPX5. Наушники сидят плотно в ушной раковине и не выпадают. Рекомендую к покупке!

Крутые смарт-часы от Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - Amazfit T-rex

Цена $132

широкие возможности кастомизации

корпус с защитой от воды ( давление до 5 атмосфер)

Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC (без поддержки GP)

AMOLED-дисплей диаметром 1,39 дюйма

высокая автономность (420 мА - до 22 дней)

10 режимов мониторинга активности, пульсометр, датчик измерения уровня кислорода в крови, отслеживание качества сна

Паяльная станция с термоконтролем

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Цена $23

Паяльник соединен с блоком управления, который контролирует и точно поддерживает заданную температуру (до 480 градусов). На управляющем модуле расположен дисплей, отображающий установленную температуру, выключатель и регулятор. В комплекте все что нужно для пайки.

Увлажнитель Xiaomi

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Цена $24.5

Увлажнитель Deerma имеет большую сенсорную панель управления, которая моментально откликается на нажатия и передает команды к исполнению. Всего за пару нажатий дисплей позволяет создать комфортный уровень влажности в помещении. Увлажнитель имеет резервуар из антибактериального АБС-пластика, эффективно подавляющего размножение более чем 99,9% бактерий.

Xiaomi Redmi AC2100

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Цена $36

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Роутер выполнен в традиционном дизайне и оснащен шестью мощными антеннами. Обеспечивает скорость передачи 1733 Мбит/с, поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2.4 ГГц и 5 ГГц), имеет 128 МБ оперативной и 128 МБ флэш-памяти.

Флагманский смартфон OPPO Realme X2 Pro 8/128 ГБ

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Цена $355

Экран 6.5", Amoled, 2400x1080, 90 герц

Процессор Snapdragon 855 Plus

4 основные камеры 64+13+8+2 Мп

2 SIM, NFC, сканер под дисплеем

Аккумулятор 4000 мАч

ПО на базе Android 9

Выдвижная розетка

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Цена $21

Можно вставить 3 розетки и 2 USB входа. Отлично смотрится на столе, скрывая все провода. На странице товара продавец показал, как ее установи. Есть варианты на 6,5,4 и 3 розетки. Когда блок не используется, он прячется в стол.

Электроотверка Xiaomi Mijia Electric Screwdriver

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Цена $31

Отвертка сделана из качественного материала и аккуратно, поэтому служить вам будет долго. В комплекте идёт вместе с насадками в количестве 12 штук. В принципе, все необходимые формы есть в наличии. Емкость батареи 2000mah , что позволяет использовать ее длительное время без подзарядки.

Датчик дыма и датчик утечки воды

КУПИТЬ ТУТ

Цена $26

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В случае появления дыма будет поступать сигнал на смартфон потому что, это устройство связано со смартфоном, что очень удобно. По такому же принципу работает и датчик утечки воды. Он крепится к полу, и когда в него поступает вода, то тоже приходит оповещение на телефон.

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