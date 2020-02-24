Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: топовый робот-пылесос Xiaomi, крутой квадрокоптер 4К и другое

для раздела Блоги
+
RTX 2080 - цена РУХНУЛА
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Снижена цена на 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080
ASUS RTX 2070 - очень низкая цена для крутого бренда
2080 EVGA Gaming - не Super, но Супер дешево

Всем привет. Это подборка самых полезные гаджетов c Алиэкспресс.

Топовый робот-пылесос Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mijia 1C 2019

Цена $359

реклама


Запускаете такой пылесос в себе в квартиру, ставите станцию зарядки и задаете время уборки. И он сам будет убирать вашу квартиру, сформирует виртуальную карту уборки квартиры, будет запоминать препятствия и самостоятельно возвращаться на станцию для подзарядки. Надо будет только очищать пылесборник.

В конце этой статьи будет видеоподборка самых популярных роботов-пылесосов в 2020 году. Советую посмотреть!

Топовый дрон 4К

КУПИТЬ ТУТ

реклама

Цена $55.11 - 87

Радиоуправляемый квадрокоптер с крутой камерой для съемки видео. Оснащен датчиком gps, дистанция управления на расстоянии до 500 метров. Время полета около 20 минут. Можно вести съемку как местности, так и мероприятий. Имеет компактные размеры 39x6см и небольшой вес 250г. Время зарядки чуть более 1 часа. 


Лучшие IP камеры

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ и ЗДЕСЬ

Цена $16

Первые впечатления о работе камеры положительные, картинка шикарная. Первое подключение прошло быстро, шлюз можно использовать и без интернет кабеля. Отличная видимость до 20 метров.

Крутые блютуз наушники

КУПИТЬ ТУТ

Цена $11

Несмотря на небольшой ценник звук насыщенный и яркий с хорошими басами. Наушники оснащены модулем Bluebooth 5,0. Степень защиты от IPX5. Наушники сидят плотно в ушной раковине и не выпадают. Рекомендую к покупке!

Крутые смарт-часы от Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - Amazfit T-rex

Цена $132

  • широкие возможности кастомизации
  • корпус с защитой от воды ( давление до 5 атмосфер)
  • Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC (без поддержки GP)
  • AMOLED-дисплей диаметром 1,39 дюйма
  • высокая автономность (420 мА - до 22 дней)
  • 10 режимов мониторинга активности, пульсометр, датчик измерения уровня кислорода в крови,  отслеживание качества сна

Паяльная станция с термоконтролем

реклама



КУПИТЬ ТУТ

Цена $23

Паяльник соединен с блоком управления, который контролирует и точно поддерживает заданную температуру (до 480 градусов). На управляющем модуле расположен дисплей, отображающий установленную температуру, выключатель и регулятор. В комплекте все что нужно для пайки.

Увлажнитель Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ

реклама

Цена $24.5

Увлажнитель Deerma имеет большую сенсорную панель управления, которая моментально откликается на нажатия и передает команды к исполнению. Всего за пару нажатий дисплей позволяет создать комфортный уровень влажности в помещении. Увлажнитель имеет резервуар из антибактериального АБС-пластика, эффективно подавляющего размножение более чем 99,9% бактерий. 

Xiaomi Redmi AC2100

КУПИТЬ ТУТ

Цена $36

реклама

Роутер выполнен в традиционном дизайне и оснащен шестью мощными антеннами. Обеспечивает скорость передачи 1733 Мбит/с, поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2.4 ГГц и 5 ГГц), имеет 128 МБ оперативной и 128 МБ флэш-памяти.

Флагманский смартфон OPPO Realme X2 Pro 8/128 ГБ

КУПИТЬ ТУТ

Цена $355

  • Экран 6.5", Amoled, 2400x1080, 90 герц
  • Процессор Snapdragon 855 Plus
  • 4 основные камеры 64+13+8+2 Мп
  • 2 SIM, NFC, сканер под дисплеем
  • Аккумулятор 4000 мАч
  • ПО на базе Android 9

Выдвижная розетка

реклама

КУПИТЬ ТУТ

Цена $21

Можно вставить 3 розетки и 2 USB входа. Отлично смотрится на столе, скрывая все провода. На странице товара продавец показал, как ее установи. Есть варианты на 6,5,4 и 3 розетки. Когда блок не используется, он прячется в стол.

Электроотверка Xiaomi Mijia Electric Screwdriver

КУПИТЬ ТУТ

реклама

Цена $31

Отвертка сделана из качественного материала и аккуратно, поэтому служить вам будет долго. В комплекте идёт вместе с насадками в количестве 12 штук. В принципе, все необходимые формы есть в наличии. Емкость батареи 2000mah , что позволяет использовать ее длительное время без подзарядки.

Датчик дыма и датчик утечки воды

КУПИТЬ ТУТ

Цена $26

реклама

В случае появления дыма будет поступать сигнал на смартфон потому что, это устройство связано со смартфоном, что очень удобно. По такому же принципу работает и датчик утечки воды. Он крепится к полу, и когда в него поступает вода, то тоже приходит оповещение на телефон.

На telegram канале и группе вк полезные гаджеты публикуются чаще. Также там постоянно раздаются  вкусные купоны и промокоды на скидки. Подпишитесь, чтобы не пропускать!


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

гаджеты технологии техника полезные товары находки подборки новинки xiaomi дешевые товары aliexpess подборка квадрокоптеров в 2020 квадрокоптеры 2020 роботы-пылесосы 2020 топ ip камер в 2020 топ роботов-пылесосов в 2020
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Rage 2: сравниваем производительность видеокарт в релизной и последней версиях игры
17
Лучшие игровые компьютеры стоимостью до 80 тысяч рублей: февраль 2020
8
Обзор видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming
47
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
110
Обзор корпуса Fractal Design Define 7
112
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
112
Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450
6
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
34
Сравнительное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
40
Обзор мощной акустической системы Tronsmart Element T6 Max
28

Интересные материалы

Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
21 февраля 2020 110
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
20 февраля 2020 112
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
19 февраля 2020 34
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 73
Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020
16 февраля 2020 25
Обзор корпуса Fractal Design Define 7
20 февраля 2020 112

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 50% производительнее легендарной видеокарты Big Navi от AMD
228
NVIDIA Ampere - характеристики и схемы GA103 (RTX 3080 Ti) и GA104 (RTX 3080)
148
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900 оказался почти в 2 раза медленнее AMD Ryzen 9 3900X
227
Цена на геймерский 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 2600X опустилась до 99 долларов
68
IBM выпустила мощный 12-ядерный процессор с тактовой частотой 5.2 ГГц и 9.2 миллиардами транзисторов
56
SSD объёмом 31 Тб поступили в продажу – удвоенная производительность и продвинутые характеристики
24
В Antutu установлен абсолютный рекорд - 600 000 баллов
5
В сети появились спецификации GPU Ampere от Nvidia
18
Warhammer 40,000: Dakka Squadron — аркада про самолёты и орков в знаменитой вселенной
7
И один в поле воин: геймер смог в одиночку уронить рейтинг игры на Metacritic
14
Процессоры AMD Ryzen продолжают теснить Intel из наиболее авторитетных рейтингов
51
Предварительные данные о быстродействии дискретной графики Intel Arctic Sound
15
В Сеть просочилась пачка скриншотов из ремейка Resident Evil 3
9
Как можно купить iPhone по лучшей цене - рассказывают аналитики Яндекс.Маркета
9
Смартфон Xiaomi Mi CC10 2020 - дизайн, характеристики, камеры и дата выхода
6
DOOM Eternal: 9 минут игрового процесса на повышенном уровне сложности
10
Анонса Ampere от мартовской сессии GTC ожидать не следует
17
Новый снимок экрана процессора Intel Core i5-10400 с шестью ядрами
23
Для покупателей ноутбуков на базе процессоров AMD эта компания придумала серию доводов
14
Obsidian работает над высокобюджетной ролевой игрой нового поколения
7

Популярные статьи

Огромные 4K-телевизоры в магазине Tmall на AliExpress: 55-дюймовый LG за 33 000 рублей
5
Пересидеть на Ryzen 3 до выхода Ryzen 4000 и снижения цен на Ryzen 3000
78
AMD Radeon RX 5700 XT: видеокарта - сюрприз
38
Сколько процессорных ядер необходимо для World of Tanks
27
Лучшие игровые компьютеры стоимостью до 80 тысяч рублей: февраль 2020
8
Из спичек и желудей — поможет ли Phenom'у быстрая память
12
Rage 2: сравниваем производительность видеокарт в релизной и последней версиях игры
17

Сейчас обсуждают

temrus63
18:55
ссанина и дно
«Онлайн» PUBG достиг очередного минимума
Игорь Николаев
18:51
DLSS работает на тензорных ядрах.
NVIDIA Ampere - характеристики и схемы GA103 (RTX 3080 Ti) и GA104 (RTX 3080)
Ry Zen
18:49
Барбару Брокколи?
Новый снимок экрана процессора Intel Core i5-10400 с шестью ядрами
Ry Zen
18:45
Акакий, не обижайся на дебилов.
Новый снимок экрана процессора Intel Core i5-10400 с шестью ядрами
Ry Zen
18:45
На тебя что ли навалил?))
Новый снимок экрана процессора Intel Core i5-10400 с шестью ядрами
VRoman
18:44
Ну кроме дефицита еды, и то эпидемия должна снизить спрос. ;-)
Производство печатных плат в Китае пострадало не так сильно
Бартоломью
18:37
малолетние имбецилы в школу после каникул пошли
«Онлайн» PUBG достиг очередного минимума
Anonymous
18:36
И completely без музыки с истёкшими правами. Вся надежда на моддеров, иначе без Vladivostok FM будет совсем другая игра.
У Grand Theft Auto IV в Steam спустя 11 лет появились достижения
VRoman
18:35
Наверняка хуже результат из-за меньшей производительности на ядро под азотом.
На частоте 7.0 ГГц процессор Core i9-9900KS занял шестое место в SuperPI 32M
BOIN
18:34
Я то его и так видел. Но в любом случае оказалось что вы правы, извиняюсь. Поясняю: мне почему то казалось (а может оно именно так раньше и было? давно уже бенчами не "баловался") что проги для монит...
Сколько процессорных ядер необходимо для World of Tanks
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем