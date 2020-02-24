Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: топовый робот-пылесос Xiaomi, крутой квадрокоптер 4К и другое
Всем привет. Это подборка самых полезные гаджетов c Алиэкспресс.
Топовый робот-пылесос Xiaomi
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mijia 1C 2019
Цена $359
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Запускаете такой пылесос в себе в квартиру, ставите станцию зарядки и задаете время уборки. И он сам будет убирать вашу квартиру, сформирует виртуальную карту уборки квартиры, будет запоминать препятствия и самостоятельно возвращаться на станцию для подзарядки. Надо будет только очищать пылесборник.
В конце этой статьи будет видеоподборка самых популярных роботов-пылесосов в 2020 году. Советую посмотреть!
Топовый дрон 4К
рекламаЦена $55.11 - 87
Радиоуправляемый квадрокоптер с крутой камерой для съемки видео. Оснащен датчиком gps, дистанция управления на расстоянии до 500 метров. Время полета около 20 минут. Можно вести съемку как местности, так и мероприятий. Имеет компактные размеры 39x6см и небольшой вес 250г. Время зарядки чуть более 1 часа.
Лучшие IP камеры
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ и ЗДЕСЬ
Цена $16
Первые впечатления о работе камеры положительные, картинка шикарная. Первое подключение прошло быстро, шлюз можно использовать и без интернет кабеля. Отличная видимость до 20 метров.
Крутые блютуз наушники
Цена $11
Несмотря на небольшой ценник звук насыщенный и яркий с хорошими басами. Наушники оснащены модулем Bluebooth 5,0. Степень защиты от IPX5. Наушники сидят плотно в ушной раковине и не выпадают. Рекомендую к покупке!
Крутые смарт-часы от Xiaomi
Цена $132
- широкие возможности кастомизации
- корпус с защитой от воды ( давление до 5 атмосфер)
- Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC (без поддержки GP)
- AMOLED-дисплей диаметром 1,39 дюйма
- высокая автономность (420 мА - до 22 дней)
- 10 режимов мониторинга активности, пульсометр, датчик измерения уровня кислорода в крови, отслеживание качества сна
Паяльная станция с термоконтролем
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КУПИТЬ ТУТ
Цена $23
Паяльник соединен с блоком управления, который контролирует и точно поддерживает заданную температуру (до 480 градусов). На управляющем модуле расположен дисплей, отображающий установленную температуру, выключатель и регулятор. В комплекте все что нужно для пайки.
Увлажнитель Xiaomi
рекламаЦена $24.5
Увлажнитель Deerma имеет большую сенсорную панель управления, которая моментально откликается на нажатия и передает команды к исполнению. Всего за пару нажатий дисплей позволяет создать комфортный уровень влажности в помещении. Увлажнитель имеет резервуар из антибактериального АБС-пластика, эффективно подавляющего размножение более чем 99,9% бактерий.
Xiaomi Redmi AC2100
Цена $36
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Роутер выполнен в традиционном дизайне и оснащен шестью мощными антеннами. Обеспечивает скорость передачи 1733 Мбит/с, поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2.4 ГГц и 5 ГГц), имеет 128 МБ оперативной и 128 МБ флэш-памяти.
Флагманский смартфон OPPO Realme X2 Pro 8/128 ГБ
Цена $355
- Экран 6.5", Amoled, 2400x1080, 90 герц
- Процессор Snapdragon 855 Plus
- 4 основные камеры 64+13+8+2 Мп
- 2 SIM, NFC, сканер под дисплеем
- Аккумулятор 4000 мАч
- ПО на базе Android 9
Выдвижная розетка
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Цена $21
Можно вставить 3 розетки и 2 USB входа. Отлично смотрится на столе, скрывая все провода. На странице товара продавец показал, как ее установи. Есть варианты на 6,5,4 и 3 розетки. Когда блок не используется, он прячется в стол.
Электроотверка Xiaomi Mijia Electric Screwdriver
рекламаЦена $31
Отвертка сделана из качественного материала и аккуратно, поэтому служить вам будет долго. В комплекте идёт вместе с насадками в количестве 12 штук. В принципе, все необходимые формы есть в наличии. Емкость батареи 2000mah , что позволяет использовать ее длительное время без подзарядки.
Датчик дыма и датчик утечки воды
Цена $26
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В случае появления дыма будет поступать сигнал на смартфон потому что, это устройство связано со смартфоном, что очень удобно. По такому же принципу работает и датчик утечки воды. Он крепится к полу, и когда в него поступает вода, то тоже приходит оповещение на телефон.
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