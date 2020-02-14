Разбиватель яиц

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Цена $10

Все продумано до мелочей: яйцо легко кладётся на специальную подложку, закрепляется и одним нажатием на ручки, специальный нож отделяет яйцо от скорлупы. Минимум движений, высокий результат и чистота вокруг.

Держатели проводов

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Цена $0.75

Чтобы скрыть провода зарядных устройств, наушников, компьютерных мышек, рекомендуется использовать специальные держатели. Миниатюрная кабельная клипса позволяет удобно фиксировать провода в любом месте, на нужной поверхности. Я рекомендую использовать держатели в том случае, если шнур требуется зафиксировать на стене, мониторе или столе. Благодаря наличию цветовых модификаций вы сможете подобрать аксессуар, идеально подходящий под существующий интерьер. Резиновые держатели подходят для всех видов периферических проводов.

Органайзер проводов

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Цена $2.34

Сумка-органайзер идеально подходит для хранения проводов и различных зарядных устройств. Если вы используете в повседневной жизни большое количество гаджетов, вы наверняка оцените удобство этого органайзера. Благодаря специальным ячейкам каждый провод хранится по отдельности. За счет этой особенности их спутывание можно исключить. Путешественники оценят функциональность специальной сумки. Она компактна, ею просто пользоваться, застежка-молния исключает выпадение содержимого. Каждая внутренняя ячейка дополнена эластичной резинкой, которая удерживает шнуры на месте и не позволяет им спутываться.

Вафельница

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Цена $25

Для приготовления тонких и хрустящих вафель в домашних условиях можно приобрести компактную вафельницу с антипригарным покрытием. Благодаря мощности 1200 Вт устройство без проблем справляется с готовкой. Температура во время готовки контролируется в автоматическом порядке. Если вы неравнодушны к сладкому, рекомендую купить вафельницу для приготовления домашних десертов. Используя такое оборудование, можно в оперативном порядке приготовить тонкие вафельные рожки. При необходимости их можно наполнить мороженым, орешками, джемом и любым другим мягким десертом.

Блендер Xiaomi

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Цена $32

Блендер XIAOMI MIJIA QCOOKER отлично подходит для приготовления домашнего фарша, взбивания яиц, а также измельчения различных продуктов. Используя такое оборудование, можно приготовить вкусный и полезный обед для всей семьи. Данная модель приятно удивит вас не только солидной мощностью, но и низким уровнем шума. В зависимости от вида используемых продуктов, во время работы вы сможете выбрать оптимальную скорость (низкую или более высокую). Насадки, колба блендера выполнены из безопасных и качественных материалов.

Триммер

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Цена $9.40

Триммер Xiaomi - это эффективный и удобный девайс, который поможет избавиться без болевых ощущений от нежелательных волосков в ушах, носу. Устройство имеет водонепроницаемый корпус. Благодаря этому пользователь может использовать его во время принятия ванны. За счет компактных размеров триммер удастся брать с собой в поездки и путешествия. Лезвия девайса выполнены из нержавеющей низкоуглеродистой стали, которая отличается устойчивостью к коррозии. Управление устройством осуществляется всего одной копкой. Если вы тщательно следите за своим внешним видом, триммер Xiaomi станет для вас незаменимым помощником.

Телевизор

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Цена $134

Несмотря на доступную стоимость, телевизор Skyworth 32E20 HD поражает многих покупателей не только внушительными характеристиками, но и высоким качеством. Модель оснащена экраном 32" (81 см), а также поддержкой Smart TV. Объемное звучание Dolby Digital сделает просмотр любимых фильмов более реалистичным. Помимо этого, в список полезных функций можно отнести субтитры, родительский контроль, а также телегид. В комплекте с телевизором идет не только классическая подставка, но и настенный кронштейн. Дополнительно присутствует фурнитура для крепления телевизора. Если вы желаете получить качественную технику по выгодной цене, советую делать выбор в пользу модели Skyworth 32E20 HD.

Силиконовый стакан

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Цена $4.99

Портативный силиконовый стакан станет незаменимой вещью на пикнике или в походе. Для изготовления изделия использован совершенно безвредный пищевой силикон. За счет удобной крышки случайные переливы напитка, брызги исключены. Компактные размеры и удобная форма - еще один плюс силиконовой посуды. Стакан можно без проблем поместить в ручную сумку, карман или рюкзак. Он также просто устанавливается в автомобильных подстаканниках. Когда чашка пуста, ее можно сложить, уменьшив ее размер до 2,5 см. Если вы являетесь поклонником активного отдыха, в вашем арсенале обязательно должен присутствовать телескопический стакан из силикона.

Щетка для салона авто

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Цена $1.81

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Для поддержания идеальной чистоты в салоне авто рекомендуется использовать специальную щетку-рукавицу. Благодаря тому, что изделие выполнено из искусственной шерсти, щетку можно многократно мыть и сушить. За счет деликатного воздействия на поверхности не остаются разводы, царапины и другие микро-повреждения. Размер щетки - 15*24 см. Изделие подходит для чистки стекла, пластмассовых элементов. Щетка представлена в трех расцветках: черном, коричневом и синем цвете. Ее преимущество заключается еще и в том, что искусственная шерсть не электризуется во время использования.

Портативный MP3-плеер

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Цена $1.29

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Аппарат для маникюра

Портативный MP3 плеер Walkman Lettore станет идеальным решением для каждого меломана. Несмотря на компактные размеры и выгодную стоимость, модель может похвастаться качественным воспроизведением музыкальных файлов. Плеер поддерживает аудио-формат MP3. Водонепроницаемое устройство можно без опасений брать с собой в бассейн, душ. Благодаря компактным размерам плеер не будет мешать своему владельцу во время пробежки или тренировки в спортивном зале. При заряженной батарейке устройство способно работать без перерыва на протяжении 4 часов.

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Цена $19





Портативный аппарат для выполнения профессионального маникюра отличается надежностью, удобством и высокой производительностью. Переменная скорость вращения составляет 35 тысяч оборотов в минуту. Этот аппарат идеально подходит для выполнения любительского маникюра. Устройство представлено в различных расцветках. Для фиксации оптимальной мощности пользователю достаточно переместить регулятор. В комплекте с аппаратом идет подставка, ножная педаль, металлические сверла, а также полировочные ленты и руководство пользователя.

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