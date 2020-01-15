Игрушка мотор

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Цена $25

Эта забавная игрушка может понравится вашему ребенку. Мини-двигатель приходит в действие за счет солнечного света на панели, которые установлены со всех сторон. Вращается постоянно, если присутствует солнечная энергия.

Электробритва Xiaomi Enchen BlackStone 3 Pro

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Цена $15

Обновленная версия очень популярной бюджетной электробритвы. Главная особенность этой бритвы - это движущиеся независимая 3D головка. Плюс имеется триммер в задней части. Время работы до 150 минут (~ 3 мес). Зарядка через Type-C.

Карманный 110 МГц-овый осциллограф

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Цена $60

Купон на скидку $12 берется на странице товара, применяется в корзине.



По своим характеристикам это одна из лучших моделей начального уровня, но с полосой аж 100 МГц. Рекомендую всем электронщикам. Точно полезная вещь!

Светодиодный фонарик

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Цена $14

Компактный светодиодный фонарик в водонепроницаемом корпусе с магнитным креплением и поворотной лампой. 4 режима освещения: SOS, слабый, сильный и стробоскоп. Пригодится в походе или на рыбалке.

Популярные смарт часы

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Цена $28.37 - 35.25

Умные часы COLMI Land 1 с мощными аккумулятором, которые будут отслеживать Вашу активность в течение дня. Водонепроницаемые, с сенсорным экраном. Отлично подойдут для занятий спортом.

Замок с отпечатком пальца

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Цена $25

Висячий водонепроницаемый замок со сканером отпечатков пальцев защитит содержимое вашего сейфа от недоброжелателей. Его также можно открыть с помощью смартфона через Bluetooth.

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