Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Xiaomi Enchen BlackStone 3 Pro, карманный осциллограф и другое
Игрушка мотор
Цена $25
Эта забавная игрушка может понравится вашему ребенку. Мини-двигатель приходит в действие за счет солнечного света на панели, которые установлены со всех сторон. Вращается постоянно, если присутствует солнечная энергия.
Электробритва Xiaomi Enchen BlackStone 3 Pro
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Цена $15
Обновленная версия очень популярной бюджетной электробритвы. Главная особенность этой бритвы - это движущиеся независимая 3D головка. Плюс имеется триммер в задней части. Время работы до 150 минут (~ 3 мес). Зарядка через Type-C.
Карманный 110 МГц-овый осциллограф
рекламаЦена $60
Купон на скидку $12 берется на странице товара, применяется в корзине.
По своим характеристикам это одна из лучших моделей начального уровня, но с полосой аж 100 МГц. Рекомендую всем электронщикам. Точно полезная вещь!
Светодиодный фонарик
Цена $14
Компактный светодиодный фонарик в водонепроницаемом корпусе с магнитным креплением и поворотной лампой. 4 режима освещения: SOS, слабый, сильный и стробоскоп. Пригодится в походе или на рыбалке.
Популярные смарт часы
Цена $28.37 - 35.25
Умные часы COLMI Land 1 с мощными аккумулятором, которые будут отслеживать Вашу активность в течение дня. Водонепроницаемые, с сенсорным экраном. Отлично подойдут для занятий спортом.
Замок с отпечатком пальца
КУПИТЬ ТУТ или ЗДЕСЬ - Xiaomi Smart
Цена $25
Висячий водонепроницаемый замок со сканером отпечатков пальцев защитит содержимое вашего сейфа от недоброжелателей. Его также можно открыть с помощью смартфона через Bluetooth.
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