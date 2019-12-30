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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Светильник Xiaomi, пылесос XIAOMI и другое

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Необычная зажигалка

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Цена $19

Просто отличная зажигалка! Придраться не к чему. Бензин практически не испаряется, видно уровень бензина, металл обработан очень качественно. Очень удобно раскуривать трубку. Колба стеклянная, думаю ронять не стоит. В комплекте положили стеклянную колбу.

Светильник Xiaomi

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Цена $12

Несмотря на компактные размеры, лама оснащена встроенным аккумулятором, которого хватает на 14 часов работы. У лампы 3 уровня яркости, световой поток 100 лм, цветовая температура 3900K. Зарядка от USB.

Табличка для парковки

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Цена $0.99

Табличка для парковки, тонкая и удобная. Одним нажатием вы можете переключить дисплей и спрятать или показать Ваш, набранный на ней, номер. Также работает как ароматизатор воздуха, при заказе продавец кладет ароматический стик в подарок, также можно заказать 5 стиков с разными ароматами.

Наушники Blitzwolf BW FYE5

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Цена $29

Наушники‑вкладыши с поддержкой Bluetooth 5.0 и встроенным микрофоном принимают сигнал в радиусе до 10 метров. Ёмкости аккумулятора хватает примерно на 3 часа прослушивания музыки, а время зарядки составляет 2 часа.

Пылесос Сяоми

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Цена $37

Портативный аккумуляторный пылесос Xiaomi Cleanfly со сменными насадками и фонариком для уборки в салоне автомобиля или дома. В комплекте можно заказать адаптер питания для подключения к электросети.

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