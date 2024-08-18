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Sofirn SP35

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS - BORUiT

Цена 2 886 ₽

Популярный субкомпактный фонарь с рабочим напряжением до 4,2 В. Источник питания – аккумулятор 21700. Светодиод SST40 обеспечивает яркость до 2000 люменов и дальность освещения до 332 метров. Восемь уровней яркости, зарядка через USB-C порт.

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Смартфон POCO X6 Pro 5G 8/256gb

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КУПИТЬ НА ALIEXPRESS - Poco M6 Pro 8/256

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ или вводите артикул YM10001378 в строке поиске

Цена 18 599 ₽

19 августа с 10.00 до 11.59 по Москве нас ожидает невероятно низкий ценник на восхитительный Poco X6 Pro.

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дисплей 6.7", 2712x1220 120Гц

процессор Dimensity 8300 Ultra

основная камера 64+8+2MP

фронтальная камера 16MP

аккумулятор 5000mAh

быстрая зарядка 67 Вт

NFC

Пусковое устройство

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Цена 2 294 ₽

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Автомобильное пусковое устройство с ёмкостью 18 000 мАч и пиковым током 1200 А, способно запустить бензиновый двигатель объёмом до 6 литров и дизельный до 4.0 литров. Устройство оснащено LED-дисплеем, который отображает уровень заряда,

Фитнес-браслет HUAWEI Band 8

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Цена 1899 ₽

В корзине вводим промокод: MVM5 .

Смарт-браслет с ярким 1.47" AMOLED-экраном и высокой плотностью пикселей в 282 PPI, на котором вы будете получать четкую и яркую картинку.

Шуруповерт Xiaomi

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Цена 3 235 ₽

Магнитный двигатель обеспечивает крутящий момент до 5 Нм, что достаточно для работы с большинством материалов. В комплект входят 12 высококачественных бит и удлинительный стержень длиной 60 мм, что делает его универсальным инструментом для самых различных задач.

Рюкзак OIWAS

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Цена 1 558 ₽

Рюкзак большой вместимости.

Снимает нагрузку на спину. Задняя панель рюкзака вентилируется.

Рюкзак изготовлен из полиэстера высокой плотности 600D.

Набор для пайки DEKO

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КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ

Цена 249 ₽

Хороший паяльник для тех кому не нужен (или дорог) паяльник TS100.

Мощность 60 Вт, нагревается за 15 сек до 450°C, есть термостабилизация, работает от сети, в комплекте 5 типов наконечников, металлический держатель для паяльника и губка для очистки паяльного жала.

Cмарт-часы HONOR MagicWatch 2

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТ

Цена 8 780 ₽

Дизайн этих часов действительно впечатляет: круглый стальной корпус в сочетании с сапфировым стеклом и кожаным ремешком придают им солидный и элегантный вид.

Легкие сетчатые мужские кроссовки

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS

Цена 2 030 ₽

Имеется 3 расцветки на выбор. Преимущество кроссовок заключается в удобстве и универсальности. Вы можете в них заниматься спортом или использовать, как повседневную обувь.

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