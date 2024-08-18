Недорогие товары с «Распродажи на миллион» AliExpress: POCO X6 Pro 5G, шуруповерт Xiaomi и другие
Начался разогрев к "Распродаже на миллион" на AliExpress. Сама распродажа стартует 19 августа. Чтобы успеть купить по вкусным ценам, добавляйте товары в корзину уже сейчас.
Sofirn SP35
Цена 2 886 ₽
Популярный субкомпактный фонарь с рабочим напряжением до 4,2 В. Источник питания – аккумулятор 21700. Светодиод SST40 обеспечивает яркость до 2000 люменов и дальность освещения до 332 метров. Восемь уровней яркости, зарядка через USB-C порт.
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Смартфон POCO X6 Pro 5G 8/256gb
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Цена 18 599 ₽
19 августа с 10.00 до 11.59 по Москве нас ожидает невероятно низкий ценник на восхитительный Poco X6 Pro.
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- дисплей 6.7", 2712x1220 120Гц
- процессор Dimensity 8300 Ultra
- основная камера 64+8+2MP
- фронтальная камера 16MP
- аккумулятор 5000mAh
- быстрая зарядка 67 Вт
- NFC
Пусковое устройство
Цена 2 294 ₽
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Автомобильное пусковое устройство с ёмкостью 18 000 мАч и пиковым током 1200 А, способно запустить бензиновый двигатель объёмом до 6 литров и дизельный до 4.0 литров. Устройство оснащено LED-дисплеем, который отображает уровень заряда,
Фитнес-браслет HUAWEI Band 8
Цена 1899 ₽
В корзине вводим промокод: MVM5 .
Смарт-браслет с ярким 1.47" AMOLED-экраном и высокой плотностью пикселей в 282 PPI, на котором вы будете получать четкую и яркую картинку.
Шуруповерт Xiaomi
Цена 3 235 ₽
Магнитный двигатель обеспечивает крутящий момент до 5 Нм, что достаточно для работы с большинством материалов. В комплект входят 12 высококачественных бит и удлинительный стержень длиной 60 мм, что делает его универсальным инструментом для самых различных задач.
Рюкзак OIWAS
Цена 1 558 ₽
Рюкзак большой вместимости.
Снимает нагрузку на спину. Задняя панель рюкзака вентилируется.
Рюкзак изготовлен из полиэстера высокой плотности 600D.
Набор для пайки DEKO
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Цена 249 ₽
Хороший паяльник для тех кому не нужен (или дорог) паяльник TS100.
Мощность 60 Вт, нагревается за 15 сек до 450°C, есть термостабилизация, работает от сети, в комплекте 5 типов наконечников, металлический держатель для паяльника и губка для очистки паяльного жала.
Cмарт-часы HONOR MagicWatch 2
Цена 8 780 ₽
Дизайн этих часов действительно впечатляет: круглый стальной корпус в сочетании с сапфировым стеклом и кожаным ремешком придают им солидный и элегантный вид.
Легкие сетчатые мужские кроссовки
Цена 2 030 ₽
Имеется 3 расцветки на выбор. Преимущество кроссовок заключается в удобстве и универсальности. Вы можете в них заниматься спортом или использовать, как повседневную обувь.
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