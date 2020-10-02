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С выбором железа для видеосервера проблем нет, берется средний процессор, хорошее охлаждение, надежный БП, мат. плата с большим количеством сата-портов, корпус. С ПО видеосервера тоже не так уж и сложно, на рынке СНГ есть один достойный вариант, рекламировать его я не буду. Есть, конечно, open source ПО, но возможности у этих программ гораздо скуднее. Выбор видеокамер также не составляет труда, а уж прокладка и обжим витой пары и сборка всей системы в единое целое и вовсе плёвое дело.

Куда сложнее обстоят дела с выбором накопителей для видеосервера. Казалось бы, бери любой и в ус не дуй. Мне досталось наследие предыдущего админа - видеосервера с накопителями WD Purple, Seagate SV35. Оба варианта своими производителями позиционируются как решения именно для работы в системах видеонаблюдения 24/7/365.

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И вот, за год что я работаю админом, видеосервера начали сыпаться. Разваливались RAIDы, отваливались диски. Подозреваю, что мой предшественник сталкивался с этой проблемой, и не особо вникая в нее, закупил несколько накопителей в запас, и просто менял их по мере (не)надобности. Проблема же банальна и решение её занимает совсем немного времени. Для начала надо снять плату управления, открутив 4 (в случае с WD Purple) винта. Потребуется TORX-головка.

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Жесткий диск состоит из гермоблока и платы управления. Контакт между двумя частями одного целого - прилегание контактных площадок двух частей. И это прилегание посредственно, незаметный глазу зазор доступен воздушным потокам и влаге. Со временем, происходит окисление контактных площадок, я ни разу не видел окисления омедненных контактов гермоблока, но часто наблюдаю окисление контактов на плате управления. Решается всё простой чисткой контактов платы, для этого есть специальные составы, но самый доступный подручный инструмент - обычный ластик.

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Разница до и после заметна невооруженным глазом. До обслуживания диск, считавшийся вышедшим из строя оживает и продолжает свою работу.

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Что интересно, совсем недавно таким образом отвалились 2 диска, по S.M.A.R.T'у у них разница в наработке практически в один год.



И ладно бы, если бы эти диски наработали 5-7 лет, "старший" из них отработал всего два года с небольшим, и был бы заменен новым, а пациент отправлен в утиль.

Вот так, простой ластик, может избавить компанию от неоправданных и не необходимых расходов. Диск работает, система видеонаблюдения в строю, архив на месте.

Я не знаю, с чем связано такое быстрое окисление контактов, с влажностью воздуха в серверной цехов, или продуманной конструктивной особенностью, но удивляет простота "ремонта", сберегающая компании десятки тысяч рублей. К сожалению, сбереженные админом деньги фирмы, даже частично, не идут в премиальную часть заработной платы.

И, да, эти диски в быту для игрового компьютера абсолютно не подходят. Их удел - системы видеонаблюдения, и, максимум, хранилище фото-видео. В играх, запускаемых с таких медленных (по скорости шпинделя) дисков, долгие загрузки, фризы и подгрузки.