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Здравствуйте, дорогие односайтчане!

Мы продолжаем экскурс в мир выездного компьютерного мастеринга и, впервые, затронем в данной статье еще и подхода к своей работе, мастеров сервисных центров.

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Итак, начнем как и прежде, с погружения в мой личный опыт: декабрь 2014 года, я думаю многие помнят, как изменился в тот момент курс доллара и нескончаемые очереди в магазинах техники. В тот день, придя домой после работы и привычно щелкнув кнопкой START на системнике, в предвкушении томного зимнего вечера в компании любимой женщины и многоуважаемого медиатранслятора… получаю ничего. Кулер процессорный крутится, БП на тот момент еще в порядке, на видеокарте кулер также подает признаки жизни, а на мониторе черным-черно… Быстрая диагностика и неутешительный вывод – видеокарте nVidia GTX650 пришел пушной зверек. С планшета поковырялся в интернет магазинах со всем известными названиями, но ничего в наличии, и так, чтобы не слишком далеко от дома, кроме nVidia GT740 от Palit не было. Она обошлась мне в 5300, при том что «еще вчера» она стоила практически вдвое дешевле (на удивление, эта карта до сих пор есть в продаже, и стоит она +/- 5000 – дикость, ей богу). GT740 до сих пор исправно работает, и даже радует младшего брата возможностью играть в Minecraft. А GTX650 лежала на антресоли до марта сего года.

Началось всё с того, что в феврале коллега по работе (я уже не работаю компьютерным мастером с ноября 2019, устроился на официальную работу с окладом и премиями, системным администратором) принес мне свой домашний ПК с просьбой посмотреть, что с ним не так. Включил – на мониторе диагональные полосы – артефакты видеокарты GTX260. С учетом остальной «начинки», предложил собрать современный, достойный ПК. Заказали комплектующие, собрали ему комп. Старый он отдал родственникам на дачу, а видеокарту оставил мне.

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В начале марта другой коллега принес видеокарту AMD Radeon 6950, она давно валялась у него дома и какого-либо интереса что-то с ней делать у него не было, т.е. он просто отдал её мне.

Ну и в конце концов, как-то заехав домой к родителям, я наткнулся на свою «старушку» GTX650 и забрал её к себе в коллекцию на работу.

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Выкроив немного времени, собрав все три экземпляра с идентичными проблемами, пошел я в конструкторское бюро предприятия, где работаю, и поочередно разбирая каждого пациента, осматривая плату на предмет следов горения или перегрева, все их прогрел феном паяльной станции. Дождавшись полного остывания после прогрева каждого экземпляра, нанес хорошей термопасты ArcticCooling MX-4, собрал всё взад, как говорится, и пошел тестировать. Завелись все три, и бублик furmark по часу проходят, и в бенчмарке WoT EnCore ни артефактов, ни вылетов – повезло, одним словом. GTX650 стоит в моем рабочем компе, а радеон 6950 – в тестовом стенде, ну а GTX260 лежит про запас, т.к. применения ей попросту нет.

Вы можете сказать, что прошедшие с момента прогрева видеокарт 4 месяца абсолютно не показательны и всё это может дать сбой в любой момент – и будете правы, т.к. прогрев чипов, будь то GPU видеокарты, или GPU/северный мост ноутбука – это диагностика, а не ремонт. Но у меня есть несколько примеров, которые подтверждают, что при удачном стечении обстоятельств – прогрев становится именно ремонтом. Однажды, знакомые знакомых попросили глянуть ноутбук, который несмотря на все признаки включения, не выводил изображения на монитор – ни на свой, ни на внешний. Погрев чип GPU и нанеся на него хорошую термопасту, проблема была устранена. Сообщив «клиенту» что прогрев не является ремонтом и по-хорошему надо делать реболлинг чипа, что стоит на порядок дороже, хозяин ноутбука сказал, что если повторится отвал чипа – он согласится на реболл. С тех пор прошло 7 лет, каждые год-полтора на этом же ноутбуке я произвожу чистку СО и замену термопасты – и он до сих пор прекрасно работает.

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Конечно, у меня есть примеры неудачного прогрева, когда он либо не давал никакого результата, либо работоспособность была восстановлена на непродолжительный срок, но таких примеров меньше!

Как-то раз попался мне в руки ноутбук, не подающий признаков жизни вообще, решив, что потребуется компонентный ремонт системы питания, я его отдал в сервисный центр – это еще один из нюансов работы компьютерных мастеров, зачастую, не имея опыта и/или квалификации в компонентном ремонте, они отдают вашу технику в сервисные центры, свои или посторонние – это не имеет значения, а клиенту будет возвращена техника в рабочем состоянии с россыпью якобы замененных компонентов, с диким счетом на оплату услуг и работ. И вот, звонит мне мастер из СЦ и говорит, что проблема у ноутбука с северным мостом, и по уму надо его реболлить. Стоит работа с запчастью 4500. Согласовав стоимость работ с клиентом, соглашаюсь на реболл в СЦ. Забирая ноутбук через пару дней, попросил показать чип северного моста, заодно, после проверки ноутбука на работоспособность, разобрав его и осмотрев место монтажа чипа СМ. Следов реболлинга найти мне не удалось, но вот показанный мастером СЦ чип северного моста отличался от того, что был в ноутбуке, и отличался кардинально. Т.к. я не представляю каким образом можно заменить показанный чип Intel, на AMD, который был в ноутбуке.

В СЦ пытались убедить меня что работа по реболлингу производилась, а показанный якобы замененный чип – просто ошибка мастера, потому как реально замененный куда-то пропал/упал/исчез. В итоге сошлись на том, что реболлинга не было, а был прогрев чипа за 300 рублей. Какую сумму и за что оплатил в конечном итоге клиент, объяснять не вижу смысла, ибо цена работ была согласована заранее, а говорить о том, что никакого реболлинга не делалось было как-то совсем глупо, после всего сказанного что он просто-таки необходим. Как не до конца растративший совесть человек, я оставил клиенту свой личный номер телефона, с предложением звонить «если что» напрямую мне, а не в фирму – это было опрометчиво, но за прошедшие полтора года он мне так и не звонил.

Коллеги компьютерные мастера в бытность моей работы в фирме по выездному компьютерному ремонту совершенно не стеснялись согласовывать прогрев чипов по цене реболлинга, добавляя к этому как первоисточник проблем вирусы, «кривые» драйвера, и грязь в СО, требующую дорогостоящей чистки. Таким образом, банальный прогрев чипа (300р) со сборкой/разборкой ноутбука (900р), заменой термопасты (450/элемент) и чисткой СО (600р), обошедшийся бы клиенту в 2700, в реальности обходился в 10-15 т.р.

А как считаете вы, может ли прогрев чипов быть ремонтом, или всегда необходимо реболлить, вне зависимости от результатов прогрева? Напишите своё мнение в комментариях.