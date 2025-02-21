AMD официально представит серию Radeon RX 9070 28 февраля.

Компания XFX готовит к выпуску видеокарты Radeon RX 9070 SWIFT и QUICK SILVER. Информация об этом появилась на Amazon, где были раскрыты характеристики и дизайн новинок. Обе модели получат 16 ГБ памяти и два 8-pin разъема питания.

По предварительным данным, карта XFX Radeon RX 9070 SWIFT получит базовую частоту 1440 МГц, игровую — 2210 МГц и boost-частоту до 2700 МГц. Примечательно, что эти показатели идентичны характеристикам PowerColor Red Devil OC. Кроме того, Amazon подтверждает существование модели QUICK SILVER, хотя её тактовые частоты пока остаются неизвестными.

Radeon RX 9070 SWIFT, вид спереди



Radeon RX 9070 SWIFT, вид сзади

Судя по утечкам с прошедшей CES, XFX планирует выпустить линейку видеокарт на базе RDNA4, включающую как RX 9070 XT так и RX 9070. Среди моделей XT заявлены MERCURY, MERCURY MAGNETIC AIR, QUICK SILVER и SWIFT с частотами до 3100 МГц. Появление RX 9070 без XT обрадует пользователей, ожидающих более доступную версию новой архитектуры.

Radeon RX 9070 QUICK SILVER, вид спереди

Radeon RX 9070 QUICK SILVER, вид сзади

XFX отказывается от сложной системы наименований (MERC 310, SWFT 208 и т.д.) в пользу более запоминающихся названий, таких как SWIFT и QUICK SILVER. Ожидается, что AMD официально представит серию Radeon RX 9070 28 февраля, а старт продаж намечен на 6 марта.