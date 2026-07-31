Комплекты памяти для видеочипов, которые получают партнёры AMD, тоже подорожают.

Компания AMD поспешила уведомить своих ключевых партнёров о запланированном повышении цен на видеокарты Radeon с августа 2026 года. Соответствующую информацию опубликовали журналисты издания Videocardz.

Источник изображения: ASUS

По сообщениям от инсайдеров закрытого китайского форума Board Channels, производитель видеокарт уже завершил процесс согласования новых цен ещё в прошлом месяце, но отложил их введение из-за слабого спроса на актуальные модули у посредников и сложившегося у потребителей негативного отношения к любым повышениям цен в последние месяцы (память постоянно дорожает и не только).

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Издание Videocardz отдельно уточняет, что речь идёт повышении цен не только на сами видеочипы, но и на комплекты памяти, которые AMD поставляет вендорам. К сожалению, источники с форума Board Channels не стали уточнять, каким именно видеокартам Radeon грозит повышение цен. Очевидно, что оно затронет самые популярные модели.