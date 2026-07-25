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Круизный лайнер «Владимир Жириновский» на 310 пассажиров отправился на ходовые испытания
Судно должно быть передано заказчику уже осенью 2026 года.
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ОСК «Балтийский завод» объявил о начале первого этапа эксплуатационных испытаний круизного лайнера «Владимир Жириновский». Соответствующая информация появилась на официальном сайте предприятия.

Источник изображения: ОСК «Балтийский завод» 

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Предполагается, что на начальном этапе ходовых тестов будет произведена комплексная проверка силовых установок — дизельных генераторов. Последних протестируют в нескольких режимах работы — от 20% до 110% от своей мощности. Для создателей лайнера крайне важно оценить исправность всех ключевых узлов и агрегатов, поскольку заказчику судно должно быть передано уже осенью 2026 года.

Ходовые испытания продлятся неделю, за это время специалисты проверят навигацию, систему связи, управляемость лайнера с рубки и местных постов. Строгий контроль также пройдут системы водоснабжения, пожаротушения и вентиляции.

Следующий этап испытаний предполагает тестирование системы освещённости, оценку уровня шумности и вибрации на борту. Что касается самого лайнера, то создаваться он начал под кодовым обозначением PV300VD. Данное судно на 310 пассажиров с ресторанами, барами, бассейнами и даже спа-салонами является уникальным проектом для РФ — в стране не делали ничего подобного последние 60 лет.

#испытания #круизный лайнер #владимир жириновский
Источник: bz.ru
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