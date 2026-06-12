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apprenticebase
Lenovo представила недорогие беспроводные наушники Yoga с функцией активного шумоподавления
Лучше всего они будут работать в тандеме с ноутбуком Yoga.
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Компания Lenovo сообщила о выпуске в Китае новых беспроводных наушников, которые получили название Yoga True Wireless Noise Cancelling Earbuds. Как становится понятно по названию, отличительной особенностью данной модели является активное шумоподавление. Новинка стоит относительно недорого (около 6400 рублей в пересчёте с юаней).

Источник изображения: Lenovo

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От одного заряда батареи наушники могут проработать максимум 36 часов. Причём, при активизации шумоподавления время автономной работы уменьшится до 24 часов. Данная функция рассчитана на внешнюю громкость до 40 дБ, также наушники защищены от влаги по стандарту IPX4. 

Максимально быстро Yoga True Wireless смогут подключаться к технике Lenovo, что логично. А если у пользователя на столе будет находиться включённый ноутбук Yoga, то он станет предлагать соединение к наушникам, стоит только открыть кейс. Производитель пока не стал уточнять сроки выхода наушников на глобальном рынке. 

#lenovo #наушники #lenovo yoga
Источник: item.jd.com
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