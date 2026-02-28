За 2025 год общее количество таких заведений выросло до 4695

Количество компьютерных клубов в России выросло до 4695 и продолжает расти – об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании «Сбераналитика» и консалтинговой компании Strategy Partners.



На самом деле, рост по годам получается действительно внушительный: в 2023 году клубов было 2012, в 2024-м – уже 3164, а в 2025-м уже 4695. Только за 2025 год подобных заведений в России стало на 29% больше, а число именно игровых мест увеличилось на 19% и перевалило за 100 тысяч. Эксперты связывают увеличение количества компьютерных клубов в стране с таким же стремительным ростом цен на компьютерные комплектующие. Также публику увлекают киберспортивные состязания, зрелищность которых возрастает именно в подобных местах.

В отчёте есть важная информация по целевой аудитории компьютерных клубов, наполнение которой к 2026 году существенно изменилось по сравнению с ранними «нулевыми». Так, по состоянию на третий квартал 2025-го доля женщин выросла до 43%. А вот количество молодых людей, проводящих время за отнюдь не домашним компьютером, сократилось – с 31% в начале 2025-го до 28% - уже к третьему кварталу. Ещё один важный фактор роста аудитории компьютерных клубов – общее расширение аудитории любителей компьютерных игр, о чём тоже говорят цифры. Если верить аналитикам, то около 75% россиян в возрасте от 14 лет увлекается видеоиграми.