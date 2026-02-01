Сайт Конференция
apprenticebase
Philips представила Evnia 27 — первый в мире монитор с матрицей на 1000 Гц и двумя режимами работы
В скоростном режиме он выдаёт картинку с разрешением 1280x720 пикселей при частоте обновления матрицы 1000 Гц.

Компания Philips представила свой новый технологичный монитор Evnia 27 с традиционно длинным индексом модели 27M2N5500XD. Отличительной особенностью новинки является то, что это первый в мире игровой монитор с частотой обновления матрицы вплоть до 1000 Гц и поддержкой двух режимов DisplayPort 2.1 UBHR20.

Устройство оснащено быстрой 27-дюймовой IPS-матрицей с так называемой двухрежимной системой обновления. Монитор может работать как в разрешении 2560x1440 с частотой до 500 Гц (и возможностью разгона до 540 Гц), так и в скоростном режиме с разрешением 1280x720 пикселей и частотой обновления матрицы 1000 Гц.

Переключение между представленными режимами осуществляется с помощью стандартных пунктов меню настроек. Производитель Philips также заявляет о наличии функции MultiView для использования режимов «картинка в картинке» и картинка «рядом с картинкой» (picture-by-picture). Поддержка режима HDR описывается так: VESA HDR 400 с показателями яркости 350 нит (HDR выключен) и 450 нит (HDR включён) и пиковой яркостью 500 нит. 

В плане охвата цветового пространства новый Philips Evnia 27 может похвастаться следующими характеристиками: DCI-P3 96% и sRGB 100%, а также NTSC 109% и Adobe RGB 107%. Устройство оснащено двумя разъёмами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 2.1, а также разъёмом для наушников с поддержкой HDCP 2.3. Есть регулировка по высоте, поворотный механизм и крепление VESA 100x100.

Когда новый Philips Evnia 27 поступит в продажу во всё мире — ещё предстоит выяснить. Но в Китае он доступен для покупки по цене около 719 долларов в эквиваленте. 

#мониторы #phillips #phillips evnia 27
Источник: videocardz.com
