Игорь Артемьев считает, что западные агентства десятилетиями манипулировали котировками, а национальная экономика слепо следовала их непрозрачным расчётам.

Руководитель Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев выступил с громким заявлением о колоссальном недополучении прибыли российской экономикой. По его оценке, страна потеряла не просто миллиарды, а триллионы долларов за последние десятилетия из-за несправедливого ценообразования на энергоресурсы. Причиной такого положения дел он назвал исторически сложившуюся зависимость от иностранных индикаторов, которые зачастую не отражают реальную рыночную картину.

Сложившуюся ситуацию топ-менеджер охарактеризовал как «удивительный парадокс». Мол, даже в XXI веке мировая торговля продолжает ориентироваться на данные американских, британских и европейских ценовых агентств, которые фактически диктуют условия экспортёрам. Проблема заключается в том, что методики расчёта этих котировок остаются непрозрачными. Зачастую они строятся на опросах участников рынка, а не на реальных сделках, что открывает широчайший простор для манипуляций и искусственного занижения стоимости российского сырья.

Особенно критичным этот момент становится из-за того, что даже российский Налоговый кодекс долгое время был привязан к этим внешним ориентирам — например, к данным агентства Argus. Чтобы разорвать сложившийся порочный круг, в России создают собственное Национальное биржевое ценовое агентство. В отличие от западных конкурентов, оно будет опираться исключительно на факты — то есть на информацию о реально заключённых сделках, что сделает ценообразование честным и прозрачным.

Актуальность проблемы подтверждает и свежая статистика: по данным Международного энергетического агентства, в ноябре 2025 года доходы России от продажи углеводородов упали до минимума за последние несколько лет, составив около 11 миллиардов долларов. Российское издание Forbes напоминает, что давление на отрасль продолжит расти, так как уже в январе 2026 года вступают в силу новые ограничения со стороны Евросоюза и Великобритании, касающиеся нефтепродуктов, произведённых из российского сырья в третьих странах.