Ryzen 9 9800X3D принято считать безоговорочным игровым флагманом текущего поколения, но есть фактор цены.

Информация о подготовке к выпуску нового процессора AMD Ryzen 5 9600X3D была обнаружена в одном из драйверов компании. Новый чип, как ожидается, станет более доступной шестиядерной версией флагмана Ryzen 9 9800X3D и призван сделать технологию 3D V-Cache более массовой.

Упоминание о процессоре Ryzen 5 9600X3D и нескольких других моделях нашли в графическом драйвере, предназначенном для системных интеграторов. Помимо 9600X3D, в списке фигурируют:

Ryzen 5 9600

AMD Ryzen 9 PRO 9945

Ryzen 7 PRO 9745

Ryzen 5 PRO 9645

Ryzen 5 PRO 9400

Процессоры AMD с технологией 3D V-Cache пользуются большой популярностью у геймеров. Их высокая производительность в играх достигается за счёт значительно увеличенного объёма кэш-памяти третьего уровня (L3). Флагманская модель Ryzen 9 9800X3D, имеющая восемь ядер, считается одним из самых быстрых игровых решений на рынке, однако её высокая стоимость делает процессор недоступным для многих геймеров.

Новый Ryzen 5 9600X3D создаётся по аналогии с моделью прошлого поколения Ryzen 5 7600X3D. Компания берёт за основу восьмиядерный флагманский чип Ryzen 9 9800X3D и отключает в нём два ядра. При этом ключевое преимущество технологии сохраняется: шестиядерный 9600X3D получит 96 МБ кэш-памяти L3, в то время как стандартные версии 9600X и 9600 оснащаются лишь 32 МБ.