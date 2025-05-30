Далеко не всем владельцам материнских плат предложенные варианты могут понравиться

Компания ASRock официально подтвердила, что именно её некорректные настройки BIOS стали причиной выхода из строя более сотни процессоров Ryzen 9000. Таким образом, ответственность за инциденты полностью лежит на производителе материнских плат, а не на AMD. Для исправления ситуации AsSRock уже выпустила обновлённую версию прошивки.

Как выяснилось в ходе общения представителей ASRock с журналистами профильных СМИ, в частности на выставке Computex, корень проблемы скрывался в завышенных параметрах силы тока (EDC и TDC). Эти значения были некорректно установлены в настройках технологии автоматического разгона Precision Boost Overdrive (PBO) для ранних образцов процессоров. По словам Криса Ли, вице-президента подразделения Asrock по материнским платам, компания уже выпустила BIOS версии 3.25, который должен исправить эти настройки PBO. Он также заверил, что сами материнские платы, по данным компании, от этих проблем не пострадали.

Пострадавшим пользователям ASRock рекомендует обращаться с дефектными процессорами напрямую к AMD или в магазин, где они были приобретены. Если же владелец отправит в ASRock и материнскую плату, и вышедший из строя процессор, компания вернёт чип обратно, чтобы пользователь самостоятельно занимался его заменой. Такой подход, вероятно, не слишком обрадует клиентов. В случае же, если пользователи подозревают повреждение самой материнской платы, Asrock готова покрыть расходы на её пересылку для проверки и возможного ремонта или замены.

Стоит отметить, что это не первая попытка ASRock решить проблему. Ещё в апреле компания предполагала, что процессоры выходят из строя из-за несовместимости с оперативной памятью, из-за чего система якобы не могла пройти самотестирование при включении (POST). Однако многие пользователи сообщали, что их процессоры успешно проходили POST и работали от нескольких часов до нескольких месяцев, прежде чем отказать, причём часто с видимыми физическими повреждениями. Выпущенный тогда BIOS версии 3.20 проблему не устранил, и сообщения о поломках продолжали поступать.

Несмотря на последние заявления, объяснения ASRock удовлетворили не всех, оставив ряд вопросов открытыми. Вызывает некоторое недоумение и тот факт, что для прояснения ситуации потребовались публичные интервью с известными техническими обозревателями. Более того, уже появляются тревожные сообщения о выходе из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D на платах ASRock даже с установленным обновлённым BIOS 3.25. Также зафиксированы случаи поломок процессоров при отключённой функции PBO.

Покупателям новых материнских плат ASRock настоятельно рекомендуется самостоятельно проверять, установлена ли на них последняя версия BIOS.