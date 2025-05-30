Из браузера исчезли редактор изображений, контекстное меню для картинок при наведении и раздел Wallet (Кошелёк).

Вышла новая стабильная версия браузера Microsoft Edge под номером 137, принёсшая пользователям как новые возможности, так и сокращение некоторых ранее доступных инструментов. О предстоящем удалении части функций компания предупреждала ещё несколько недель назад, на этапе выпуска бета-версии.

Главным изменением в Edge 137 стало улучшение режима «картинка в картинке»: теперь помимо стандартных команд воспроизведения и паузы, появились кнопки перемотки вперёд и назад, а также ползунок для навигации по видео. Ещё одно важное нововведение – функция фильтрации веб-контента, представленная ранее на конференции Build. Она позволяет организациям блокировать доступ к сайтам по категориям, причём Microsoft обещает ежедневно обновлять списки блокировки. Сейчас эта функция находится на стадии публичного тестирования.

Одновременно с этим из браузера исчезли редактор изображений, контекстное меню для картинок при наведении, так называемое мини-меню, технология улучшения разрешения видео (Video Super Resolution) и раздел Wallet (Кошелёк). В Microsoft объясняют это стремлением упростить интерфейс и работу браузера. Данные из Wallet (платёжная и личная информация) теперь будут храниться в менеджере паролей.

Среди прочих доработок – поддержка краткого изложения страниц и контекстных запросов в Copilot (для бизнес-версии Microsoft 365), а также интеграция поиска по странице в чат Copilot в корпоративной версии Edge.

Важно отметить, что обновление Edge 137.0.3296.52 также закрывает восемь уязвимостей безопасности. Браузер должен обновиться автоматически в фоновом режиме, изменения вступят в силу после перезапуска. При желании процесс можно ускорить, проверив обновления вручную.