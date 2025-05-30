Это первая в мире подобная разработка для задач контроля над вооружениями.

Китайские учёные разработали систему искусственного интеллекта, способную отличать настоящие ядерные боеголовки от их имитаций. Это первая в мире подобная разработка для задач контроля над вооружениями. О ней в апреле сообщил Китайский институт атомной энергии (CIAE). Новая технология может усилить позиции КНР на переговорах по ядерному разоружению, которые сейчас зашли в тупик.

Проект, предложенный китайскими и американскими учёными более десяти лет назад, столкнулся с серьёзными трудностями. Во-первых, для обучения ИИ требовался доступ к сверхсекретным данным о реальных боеголовках. Во-вторых, нужно было убедить военных в безопасности системы от утечек. В-третьих, предстояло склонить другие страны, особенно США, к отказу от устаревших методов контроля времён холодной войны. Пока удалось решить только первую задачу.

Для обучения ИИ исследователи провели миллионы компьютерных симуляций компонентов боеголовок. Некоторые имитировали использование настоящего оружейного урана, другие — безопасных материалов вроде свинца или низкообогащённого урана для создания муляжей. Система глубокого обучения анализировала прохождение нейтронов через эти материалы и со временем научилась с высокой точностью их различать. Чтобы предотвратить утечку секретной информации — одна из главных проблем проекта — между боеголовкой и системой инспекции разместили полиэтиленовый экран с множеством мелких отверстий. Он искажает сигналы, скрывая форму боеголовки, но пропускает излучение, достаточное для её идентификации ИИ.

Как отмечают разработчики из CIAE, ключевая задача при контроле вооружений — убедиться в подлинности боеголовки, не раскрыв при этом её конструктивные секреты инспекторам. Существующие методы, разработанные в Великобритании, США и России, основаны на сложных автоматизированных системах. Они обрабатывают секретные данные и выдают лишь простой ответ «да/нет». Однако такие системы требуют абсолютного доверия между сторонами и уязвимы для взлома через электронные компоненты.