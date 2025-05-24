Погрузка и выгрузка возможны как через передний люк, так и путём сброса груза из нижнего отсека.

Китайский беспилотный грузовой самолёт CH-YH1000 успешно завершил свой первый испытательный полёт. Этот аппарат разработан компанией Aerospace CH UAV Co Ltd и предназначен для улучшения воздушной логистики в удалённых и труднодоступных регионах. В ходе первого испытательного полёта, проведённого на аэродроме на северо-западе Китая, дрон подтвердил заявленные характеристики.

CH-YH1000 — это средневысотный двухдвигательный беспилотник, созданный для логистических операций в сложных условиях. Он имеет компоновку, характерную для грузовых самолётов, и использует проверенные бортовые системы семейства беспилотников CH. Это обеспечивает высокую надёжность и устойчивость к радиоэлектронным помехам. Аппарат способен взлетать и садиться на короткие неподготовленные полосы, включая грунтовые дороги и травянистые участки. Благодаря модульным комплектам дрон также сможет взлетать и садиться на воду или заснеженные поля.

Согласно официальным характеристикам, дальность полёта CH-YH1000 составляет 1600 километров, продолжительность — 10 часов, а практический потолок (максимальная высота эффективного полёта) — 8000 метров. Беспилотник может поднять в воздух около одной тонны груза, размещаемого на четырёх стандартных палетах объёмом один кубический метр каждый. Погрузка и выгрузка возможны как через передний люк, так и путём сброса груза из нижнего отсека, что делает дрон более универсальным в применении. Встроенная бортовая энергосистема мощностью 6 киловатт также позволяет подключать дополнительное оборудование для выполнения специализированных задач.

Ещё в январе на аэродроме Чжанхэ в провинции Хубэй прошли успешные испытания руления CH-YH1000 с полной загрузкой, подтвердившие механическую надёжность конструкции.

Новый беспилотник рассматривается как экономичная альтернатива традиционным пилотируемым транспортным самолётам. Один из инженеров проекта назвал его «летающим пикапом». Этот аппарат призван решить проблемы доставки в такие отдалённые районы, как Тибет и Синьцзян, где сложный рельеф и неразвитая инфраструктура приводят к высоким транспортным расходам и длительным срокам доставки. Ожидается, что CH-YH1000 поможет наладить снабжение труднодоступных местностей и ускорит доставку товаров.

После успешных начальных испытаний CH-YH1000, как ожидается, займёт важное место в планах Китая по развитию беспилотной логистики.