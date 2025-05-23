Лицензия предоставлена после анализа инцидента с восьмым запуском и устранения всех выявленных проблем безопасности.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало компании SpaceX разрешение на девятый испытательный полёт ракеты Starship. В сообщении ведомства говорится, что лицензия предоставлена после анализа инцидента с восьмым запуском и подтверждения, что SpaceX устранила все выявленные проблемы безопасности. Одобрение последовало вскоре после того, как SpaceX вернула верхнюю ступень Starship для девятого полёта на производственные мощности после, предположительно, тестов топливных насосов или баков.

Управление гражданской авиации также сообщило о проведении двух экологических экспертиз, связанных с программой Starship. Первая позволяет SpaceX выполнять до 25 запусков в год со своей площадки в Техасе, вторая касается правил закрытия воздушного пространства.

Предыдущие запуски Starship (седьмой и восьмой) привели к значительным нарушениям в воздушном пространстве над Карибским морем. Полёты гражданской авиации перенаправлялись во избежание столкновения с обломками. SpaceX утверждала, что все обломки упали в пределах заранее определённых опасных зон, однако характер тех инцидентов отличался от всего, что наблюдалось ранее в программе.

FAA добавило, что находится «в тесном контакте и сотрудничестве с Великобританией, островами Тёркс и Кайкос, Багамами, Мексикой и Кубой», продолжая следить за соблюдением SpaceX всех требований общественной безопасности. Обломки верхних ступеней двух предыдущих ракет Starship, взорвавшихся вскоре после отделения от ускорителя Super Heavy, упали в этих регионах.

Для получения разрешения на девятый полёт FAA потребовало от SpaceX обновить анализ безопасности, включив в него данные всех предыдущих запусков. Это обновление позволит компании точнее определить опасные зоны и устранить риски для самолётов или людей на траектории ракеты.

Регулятор отметил, что обновлённый анализ безопасности полёта учитывает риски для населения (независимо от его местоположения на траектории), вероятность отказа систем ракеты, а также распространение и поведение обломков.

Новый анализ и тот факт, что в девятом полёте Starship впервые будет повторно использован ускоритель Super Heavy (летавший в седьмом запуске), привели к расширению опасных зон как в США, так и в других странах, добавили в FAA. Пока неясно, будет ли SpaceX пытаться поймать ускоритель манипуляторами стартовой башни.

Кроме того, SpaceX запустит Starship Flight 9 во время минимальной загруженности воздушного трафика. Сумма страхования ответственности для девятого полёта составляет $500 млн. Обновлённая опасная зона, по данным FAA, простирается на 1600 морских миль (около 2960 км) на восток от стартовой площадки Starbase в Техасе. Это почти вдвое больше, чем опасная зона для восьмого полёта, составлявшая 885 морских миль.