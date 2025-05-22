Всё для полноценной конкуренции с Nvidia DLSS, но нативная поддержка заявлена только для видеокарт на архитектуре RDNA 4.

На выставке Computex 2025 компания AMD анонсировала FSR Redstone — следующее крупное обновление своей технологии FidelityFX Super Resolution. Оно призвано обеспечить паритет с конкурирующей Nvidia DLSS за счёт внедрения функций на базе машинного обучения и улучшения генерации кадров.

Предыдущая версия (имеется ввиду FSR 4) дебютировала несколько месяцев назад с выходом видеокарт серии Radeon RX 9700, в частности моделей Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT. Изначально технологию поддерживали около 30 игр, но AMD планирует удвоить это число к 5 июня, к моменту запуска Radeon RX 9060 XT. Тем не менее, компания уже готовит FSR Redstone на правах следующего крупного апдейта.

Весомых подробностей AMD не раскрыла, но выделила три ключевые особенности FSR Redstone: нейронное кэширование излучения (neural radiance caching), машинное обучение для восстановления лучей (machine learning ray regeneration) и машинное обучение для генерации кадров (machine learning frame generation). Некоторые из них уже знакомы пользователям по набору функций Nvidia DLSS.

По заявлениям AMD, нейронное кэширование излучения эффективно изучает отражение света в сцене. Это нужно для того, чтобы прогнозировать и сохранять данные о непрямом освещении в кэше, что затем используется для генерации множества других лучей, ускоряя трассировку пути. Восстановление лучей — аналог технологии Nvidia Ray Reconstruction. Эта функция использует обученную нейросеть для воссоздания пикселей, которые не удалось точно отследить, а также для прогнозирования и фильтрации зернистого шума в реальном времени благодаря машинному обучению.

С FSR Redstone компания AMD улучшает технологию масштабирования разрешения с помощью усовершенствованной модели машинного обучения для прогнозирования и реконструкции кадров из более низкого разрешения, оптимизируя производительность. Масштабирование происходит в реальном времени. Если ранее FSR для генерации кадров обходилась без ИИ, то FSR Redstone будет использовать машинное обучение и для этой задачи, что должно повысить производительность и качество изображения.

AMD пока не назвала точную дату выхода FSR Redstone, указав лишь вторую половину этого года. Технология дебютирует с нативной поддержкой видеокарт на архитектуре RDNA 4. К сожалению, компания не уточнила, будет ли обеспечена обратная совместимость с предыдущими поколениями видеокарт RDNA. Учитывая, что FSR 4 является эксклюзивом для RDNA 4, перспективы поддержки FSR Redstone на старых картах AMD Radeon выглядят туманно.