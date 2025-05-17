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apprenticebase
Новые APU Medusa Point от AMD могут получить до 22 ядер
AMD давно «пересела» на чиплеты — для компании это уже стандартная компоновка.

Известный инсайдер HXL поделился информацией о предполагаемой конфигурации APU AMD следующего поколения. По его данным, компания готовит два варианта процессоров Ryzen на ядрах Zen 6 под кодовым названием Medusa Point, причём один из них может иметь необычную немонолитную структуру.

Платформа Medusa Point 1, на которой, как утверждается, будут базироваться модели Ryzen 5 и Ryzen 7, получит гибридную компоновку процессорных ядер: четыре классических, четыре «плотных» (dense) и два ядра сверхнизкого потребления. Графическая часть будет представлена восемью вычислительными блоками RDNA 3.5+. Эти чипы станут первыми APU AMD с обновлённой графикой RDNA 3.5+ и первыми, где применят ядра низкого потребления — ранее такая особенность встречалась только у процессоров Intel Core Ultra.

Для старших APU Ryzen 9 компания, по слухам, может применить более сложную схему, добавив к основной конструкции дополнительный чиплет CCD (Core Complex Die) с двенадцатью классическими ядрами позаимствованный, как предполагается, из настольной линейки. Это позволит увеличить общее число процессорных ядер с 10 до 22. При этом, как сообщается, возможности встроенной графики останутся прежними.

Для AMD это не новый подход. Ранее компания уже использовала его в чипах Strix Halo, которые также включали два CCD. В таких решениях кристалл ввода-вывода (IOD) содержит основные системные компоненты: медиадвижок, графический движок, интерфейсы и контроллеры памяти. Младший же Medusa Point, напротив, описывается как монолитный чип с десятью процессорными ядрами на основном кристалле, к которым в старшей версии могут добавить ещё двенадцать ядер с отдельного CCD.

В утечке нет информации о нейропроцессорном блоке (NPU). Известно лишь только о возможном сокращении числа графических блоков: у текущего поколения их шестнадцать (RDNA 3.5), а у преемника — лишь восемь. Впрочем, пока неизвестно, какие улучшения предложит архитектура RDNA 3.5+.

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#amd #процессоры #apu medusa point
Источник: videocardz.com
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