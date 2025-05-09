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apprenticebase
Прототип легендарной NVIDIA Riva TNT и ланч-бокс с автографом Дженсена Хуанга выставили на аукцион
Но подлинность подписи ещё предстоит установить.

На аукцион выставлен редкий инженерный образец видеоускорителя NVIDIA RIVA TNT, выпущенный в 1998 году. Ценность данного лота заключается не только в его исключительной редкости, но и в особой комплектации, включающей в себя рекламный ланч-бокс, который подписан лично главой NVIDIA Дженсеном Хуангом (но достоверность подписи ещё предстоит выяснить), и оригинальную упаковку (тоже есть надписи от руки).

Здесь нужно уточнить, что представленный прототип появился ещё до официального выхода RIVA TNT в марте 1998 года. Он вышел за год до того, как NVIDIA вообще ввела сам термин «графический процессор» (GPU) с выпуском GeForce 256. До смены терминологии RIVA TNT классифицировалась производителем как видеоускоритель и стала развитием идей выпущенной в 1997 году RIVA 128. Выпустив столь амбициозный продукт, NVIDIA решилась бросить вызов доминировавшей тогда 3Dfx с её линейкой Voodoo2. К тому же, наличие 8 или 16 Мбайт видеопамяти считалось значительным преимуществом перед конкурентом.

На фотографиях аукционного дома сама видеокарта не показана, поскольку она находится в оригинальной упаковке. В комплект поставки входят металлический кейс для переноски (есть потёртости, заметные даже на фото), диск с ранней версией драйверов и демонстрационным программным обеспечением, особая внутренняя упаковка и даже фирменная ручка NVIDIA. Представители аукционного дома также заявили наличие надписи от руки (подлинность не подтверждена, но всё может измениться) на внутренней части поролоновой вставки кейса от Дженсена Хуанга: «Счастливого 26-летия RIVA TNT, 8 мая 2024 года».

Упомянутый рекламный ланч-бокс тоже подписан главой NVIDIA Дженсеном Хуангом. Этот редкий предмет, выпущенный ограниченным тиражом в 1998 году для сотрудников и избранных журналистов, стилизован под реквизит из боевиков 1980-х. На нём размещена надпись, которую также приписывают Хуангу: «Всё началось здесь». А ещё там есть фраза «Защищая мир от посредственности» — это, как вы понимаете, прямой выпад в сторону конкурента 3dfx, чьи карты Voodoo поддерживали только 16-битный цвет. У перспективной RIVA TNT была реализована поддержка 32-битного цвета. Ланч-бокс имеет незначительные потёртости по краям этикетки, но в целом хорошо сохранился.

В настоящий момент предварительная ставка на весь комплект относительно невысока, однако ожидается её значительный рост, поскольку до конца торгов остаётся ещё две недели. Начальная цена подобной карты в 1998 году составляла 199 долларов. Продавец отмечает, что устройство не тестировалось и продаётся «как есть».

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#nvidia #видеокарты #riva tnt
Источник: videocardz.com
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