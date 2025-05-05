В Gulfstream отмечают, что достигнутые характеристики превзошли ожидания. Поставки заказчикам в США и Европе скоро начнутся.

Бизнес-джет Gulfstream G800 получил сертификаты от авиационных регуляторов США (FAA) и Евросоюза (EASA). Это официально подтвердило его статус частного самолёта с самой большой дальностью полёта в мире, позволяющей совершать беспосадочные перелёты практически между любыми точками планеты — до 15 186 километров.

Самолёт оснащён двигателями Rolls-Royce Pearl 700 и имеет улучшенную аэродинамику крыла. Максимальная дальность полёта G800 достигается при крейсерской скорости 0,85 Маха (около 1049 км/ч). При более высокой скорости 0,90 Маха (около 1111 км/ч) дальность составляет 12 964 км. Максимальная же скорость джета была увеличена до 0,935 Маха (около 1154 км/ч).

Улучшены и взлётно-посадочные характеристики. Для взлёта G800 теперь требуется полоса длиной 1771 метр, для посадки — 946 метров (на уровне моря в стандартных условиях). Если коротко, то это немного, что расширяет список доступных для самолёта аэропортов.

Пассажирский салон рассчитан на размещение до 19 человек (до 10 спальных мест) и может включать до четырёх зон отдыха или три зоны и отсек для экипажа. Комфорт в полёте обеспечивают низкий уровень шума, скоростной Wi-Fi, система очистки воздуха с ионизацией и 16 фирменных больших овальных иллюминаторов Gulfstream. Важная особенность — поддерживаемое в салоне давление соответствует высоте всего 866 метров при полёте на эшелоне 12 500 метров, что существенно снижает утомляемость пассажиров при дальних перелётах.

В Gulfstream отмечают, что достигнутые характеристики превзошли ожидания. Компания заявляет о полной готовности к началу поставок G800 заказчикам в США и Европе.

Параллельно с достижениями в бизнес-авиации развивается и транспортная. Американская компания Radia представила проект WindRunner — самого большого самолёта в мире, ввод в эксплуатацию которого ожидается к 2030 году. Его ключевая задача — транспортировка гигантских лопастей для ветрогенераторов (современные достигают 70 м, ожидаются до 100 м), которые невозможно перевозить стандартными средствами.

WindRunner будет иметь длину 108 метров и высоту 24 метра. Его грузовой отсек сможет вмещать объём, в 12 раз превышающий возможности Boeing 747. Проект разрабатывается около десяти лет.