Например, Batman: Arkham Asylum на Steam Deck теперь работает корректно.

Valve выпустила первую бета-версию Proton 10 — своей прослойки совместимости, позволяющей запускать Windows-приложения и игры на операционных системах семейства Linux, включая SteamOS. В обновлении значительно расширен список поддерживаемых проектов, улучшена производительность и исправлен ряд ошибок, в том числе связанных с работой на многоядерных процессорах.

Свежая бета-версия обеспечила совместимость с целым рядом новых тайтлов. Среди них как относительно старые хиты вроде Batman: Arkham Asylum, так и хорошо зарекомендовавшие себя новинки. Например, та же Microsoft Flight Simulator 2024. Дополнительно была восстановлена корректная работа No Man's Sky в режиме виртуальной реальности после одного из недавних обновлений самой игры. Кроме того, разработчики улучшили воспроизведение видеовставок во многих других проектах.

Одним из важных технических исправлений стала корректная работа Proton на системах, оснащённых процессорами с большим числом логических ядер (более 32). Команда Valve также решила множество других проблем: устранены неполадки с запуском и зависанием лаунчера Grand Theft Auto V Enhanced, сетевые ошибки в Hunt: Showdown, сбои на графических процессорах Intel и AMD в определённых играх, а также ошибки ввода и отображения интерфейса. Были обновлены ключевые компоненты, такие как DXVK и VKD3D-Proton, и добавлена начальная поддержка синтеза речи, которая, однако, требует отдельной установки голосовых файлов.

Активировать бета-версию Proton 10 можно в настройках клиента Steam, в разделе Steam Play.