Всё начиналось со скромного стартапа Acorn Computers в Кембридже.

Компания ARM, чья архитектура лежит в основе процессоров для подавляющего большинства мобильных устройств и не только, объявила о преодолении важного рубежа. С момента создания её архитектуры по всему миру было отгружено 250 миллиардов чипов. Это достижение приурочено к предстоящему 40-летию архитектуры ARM, которое компания отметит в апреле 2025 года.

История успеха ARM началась со скромного стартапа Acorn Computers в Кембридже (Великобритания) в конце 1970-х. Получив контракт на создание компьютера BBC Micro для британских школ, небольшая компания решилась на смелый шаг — разработку собственного 32-битного процессора. Этот проект вели инженеры Софи Уилсон и Стив Фёрбер.

В 1985 году, несмотря на ограниченные ресурсы, появился первый процессор ARM1. Он содержал всего 25 тысяч транзисторов и производился по технологии 3 мкм. Ключевыми преимуществами чипа стали низкое энергопотребление и хорошая производительность. Примечательно, что высокая энергоэффективность была отчасти вынужденной мерой: из-за нехватки средств Acorn использовала дешёвую пластиковую упаковку для чипа, которая не справлялась с большим тепловыделением, поэтому процессор изначально проектировался с минимальным потреблением энергии.

Сегодня разработки на основе архитектуры ARM используются повсеместно — от смартфонов и ноутбуков до автомобилей и дата-центров. Сама компания ARM не останавливается на достигнутом и планирует расширять своё присутствие в новых сегментах, включая центры обработки данных, системы искусственного интеллекта, периферийные вычисления и технологии для устойчивого развития.