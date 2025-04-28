Это было слишком ожидаемо – у компании давно в привычке продавать те же карты повторно.

В сети появилась информация о возможной подготовке компанией NVIDIA обновлённых видеокарт GeForce RTX 50 Super. Согласно данным, опубликованным на форуме Chiphell, производитель может готовить к выпуску модели RTX 5080 Super с 24 ГБ и RTX 5070 Super с 18 ГБ видеопамяти.

Эти объёмы памяти на 50% превышают стандартные показатели текущих версий: 16 ГБ у RTX 5080 и 12 ГБ у RTX 5070. Предполагается, что в Super-вариантах будет использоваться память нового стандарта GDDR7, возможно, с применением модулей ёмкостью 3 ГБ, аналогично мобильной версии RTX 5090. Источник на форуме при этом отмечает, что значительного прироста чистой игровой производительности от Super-версий по сравнению с базовыми моделями ожидать, вероятно, не стоит. Основным улучшением станет именно увеличенный объём памяти.

Выпуск видеокарт с приставкой Super может быть способом NVIDIA улучшить предложение после не самого гладкого старта основной линейки RTX 50, который сопровождался определёнными сложностями. Увеличенный до 24 ГБ объём памяти в RTX 5080 Super может не дать решающего преимущества в большинстве современных игр, но он будет полезен при выполнении профессиональных задач, требующих больших ресурсов видеопамяти. В то же время RTX 5070 Super с 18 ГБ памяти имеет шансы стать более привлекательным вариантом для игр в высоких разрешениях (2K и 4K). Косвенно на подготовку таких карт может указывать ранее замеченная информация от компании MSI о версии RTX 5080 с 24 ГБ памяти.

Важными факторами для потенциальных новинок станут их доступность в продаже и итоговая цена, на которую могут повлиять текущие изменения в международных торговых пошлинах и общая стоимость компонентов. NVIDIA обычно представляет Super-обновления примерно через год после запуска основной серии.