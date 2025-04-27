Установка будет вырабатывать 16 МВт·ч энергии в год.

В западной Швейцарии введена в эксплуатацию первая в мире съёмная солнечная электростанция (СЭС), размещённая непосредственно на действующем железнодорожном пути. Разработанный швейцарской Sun-Ways проект включает 48 фотоэлектрических модулей общей мощностью 18 кВт. Ожидается, что установка будет вырабатывать 16 МВт·ч энергии в год в общественную сеть, расположенную в 500 метрах.

Движение пассажирских поездов по этому участку запланировано с 28 апреля; проект ранее одобрило Федеральное управление транспорта Швейцарии.

Монтаж панелей Sun-Ways механизирован: используется специальный поезд компании-партнёра Scheuchzer. Заявлено, что этот метод позволяет развернуть почти 1000 м² модулей за несколько часов. Пилотный проект охватывает 100-метровый отрезок железнодорожной линии TransN в коммуне Бьютт (регион Валь-де-Травер). Электрокабели встроены в панели, для очистки используется поездная система с цилиндрической щёткой.

Получив необходимые разрешения и проведя серию тестов, Sun-Ways продолжит испытания системы в течение следующих трёх лет. Специалисты компании изучат стойкость покрытий, проблему загрязнения и влияние установки на рельсовую инфраструктуру для подтверждения долгосрочной безопасности. Международное исследование подтвердило техническую осуществимость и коммерческий потенциал подобных СЭС на железнодорожных путях, особенно в сельских районах. Однако эксперты указывают на две серьёзные проблемы: сильное загрязнение и значительные механические нагрузки от проходящих поездов. Это может снизить выработку энергии и сократить срок службы панелей.

Глава Sun-Ways Джозеф Скудери видит огромный потенциал технологии и отмечает рост её поддержки. В перспективе он рассчитывает генерировать энергию с помощью панелей, установленных между рельсами, чтобы напрямую питать поезда. Это, по его замыслу, сделает составы почти на 100% энергетически самодостаточными: днём они будут двигаться по путям, а расположенные там же панели — вырабатывать электричество.

По оценкам Sun-Ways, только железнодорожная сеть Швейцарии (около 5000 км) позволяет установить до 2,5 млн таких панелей. Стартап из Экюбланса планирует также выход на рынки Германии, Австрии, Италии, США и стран Азии.