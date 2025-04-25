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apprenticebase
Браузер Chrome оценили в $50 млрд в рамках антимонопольного дела
Представители OpenAI заинтересованы в его покупке.

На фоне антимонопольного разбирательства против Google её браузер Chrome оказался в центре дискуссий о будущем интернет-поиска. Глава конкурирующей поисковой системы DuckDuckGo Габриэль Вайнберг заявил в суде, что при принудительной продаже стоимость Chrome могла бы достичь $50 млрд.

Вайнберг назвал эту оценку достаточно условной и основанной на огромной пользовательской базе браузера. Его оценка значительно превосходит предыдущие предположения – те же $20 млрд от аналитика Bloomberg. Глава DuckDuckGo подтвердил, что его компания была бы заинтересована в покупке Chrome, будь цена «по карману».

Судебный процесс ведёт судья Амит Мехта, который ранее уже признал, что Google незаконно поддерживала монополию в поиске, в частности, через эксклюзивные соглашения с партнёрами вроде Apple. Теперь Министерство юстиции США вместе с коалицией штатов добивается принятия мер для усиления конкуренции, вплоть до требования продать Chrome.

Интерес к покупке браузера проявили не только в DuckDuckGo. Представители OpenAI и Perplexity также сообщили суду о готовности рассмотреть приобретение Chrome, если его выставят на продажу. Ник Тёрли, глава по продукту в OpenAI, отметил, что интеграция с Chrome позволила бы создать лучший пользовательский опыт с фокусом на ИИ. Он добавил, что Google ранее отказала OpenAI в доступе к своему поисковому API, из-за чего компания использует Bing от Microsoft.

Операционный директор Perplexity Дмитрий Шевеленко выразил схожее мнение, заявив о готовности заключить дистрибуторское соглашение или купить Chrome, если тот станет независимым. Он пожаловался на трудности конкуренции с Google из-за её отлаженных каналов распространения и системы разделения доходов, назвав это «первопричиной» доминирования Google.

Судьба Chrome остаётся неопределённой. Google добровольно продавать браузер не собирается и, скорее всего, будет обжаловать любое решение суда о его принудительной продаже. 

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#google #chrome #программное обеспечение #браузеры
Источник: techspot.com
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