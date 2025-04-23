Глава Tesla Илон Маск подтвердил наличие проблемы.

Планы Tesla по массовому производству человекоподобных роботов Optimus в этом году рискуют не осуществиться вовремя. Причина – новые экспортные ограничения, которые Китай ввёл на вывоз ряда важных редкоземельных металлов и магнитов на их основе. Эти материалы необходимы для сборки роботов, а ограничения стали ответом Пекина на торговые барьеры со стороны США.

Глава Tesla Илон Маск подтвердил наличие проблемы. По его словам, теперь компании нужно получать специальное разрешение от китайских властей на экспорт нужных магнитов. Для этого требуется доказать, что компоненты предназначены исключительно для гражданских роботов Optimus, а не для военных целей. Сам процесс получения такой лицензии непрозрачен и может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Эти сложности ставят под сомнение амбициозную цель Tesla – выпустить тысячи роботов уже до конца текущего года. Илон Маск признал, что точно спрогнозировать сроки в текущей ситуации стало «совершенно невозможно». Дополнительные трудности создаёт и сама конструкция робота: он состоит примерно из 10 тысяч уникальных деталей, для многих из которых ещё предстоит наладить цепочки поставок.

Ситуация осложняется тем, что Китай контролирует значительную долю мирового рынка редкоземельных элементов. Эти материалы критически важны для множества современных технологий – от электромобилей и электроники до компонентов возобновляемой энергетики и оборонной промышленности. Эксперты отмечают высокую зависимость США от китайских поставок этих стратегически важных компонентов, что создаёт уязвимость для американских производителей.