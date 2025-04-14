Компания теперь может разрабатывать архитектуры параллельно для нескольких техпроцессов.

Intel пересматривает свою производственную стратегию, переставая полагаться исключительно на собственные фабрики при выпуске процессоров. Одновременно стало известно о начале разработки архитектуры Griffin Cove — преемника ещё не выпущенных решений. Такой подход стал следствием прошлых трудностей, когда ставка только на внутренние техпроцессы создавала компании проблемы.

Как пояснил Ори Лемпел, старший главный инженер Intel Core Design, процессорное подразделение теперь работает по принципу «практически полной независимости от техпроцесса». Ранее ориентация только на собственные фабрики Intel (IFS) не раз приводила к сложностям: проблемы с производительностью или процентом выхода годных кристаллов заставляли пересматривать готовые проекты, что вело к задержкам и дополнительным затратам. Это ослабляло позиции компании в конкуренции с другими игроками рынка.

Новый подход подразумевает, что «библиотеки, аналоговые компоненты и сами дизайны могут быть синтезированы для любого техпроцесса». Это даёт компании гибкость и возможность прибегать к стратегии двойного снабжения, размещая заказы как на собственных мощностях (IFS), так и у сторонних контрактных производителей, например, TSMC. Intel теперь может разрабатывать архитектуры параллельно для нескольких техпроцессов, чтобы затем выбрать оптимальный вариант исходя из сроков выхода на рынок и производительности.

Подтверждением долгосрочного планирования служат слова Лемпела о ходе работ. По его данным, разработка архитектуры Cougar Cove, предназначенной для процессоров Panther Lake (ожидаются во второй половине 2025 года), уже завершена. Следующим шагом станет Griffin Cove — архитектура, на три поколения опережающая актуальную Lion Cove.

Таким образом, отказ от исключительной зависимости от собственных производственных линий может помочь Intel преодолеть недавний период стагнации и усилить конкурентные позиции. Именно линейка процессоров Panther Lake должна будет продемонстрировать эффективность новой стратегии и показать, способна ли компания вернуть технологическое преимущество.