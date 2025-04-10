Флагманская модель Ryzen 9 8945HX получила 16 ядер Zen 4.

Компания AMD официально представила мобильные процессоры Ryzen 8000HX. Анонс состоялся вскоре после того, как ASUS показала первый ноутбук ROG STRIX, оснащённый чипом из этой линейки. Дебютировавшая линейка «камней» будет распространяться под общим кодовым именем Dragon Range Refresh.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Фактически это обновлённая версия серии Ryzen 7000HX — используются те же ядра Zen 4, но с повышенными тактовыми частотами. Новинки позиционируются как альтернатива недавно представленным процессорам Fire Range на более современной архитектуре Zen 5. Они нацелены на сегмент высокопроизводительных игровых ноутбуков и обладают TDP от 55 до 75 Вт.

Флагманская модель Ryzen 9 8945HX получила 16 ядер Zen 4 с максимальной частотой 5,4 ГГц. AMD подтверждает глобальную доступность этого процессора — он будет продаваться в ноутбуках по всему миру, не только в Китае. По своей сути, чипы 8000HX являются адаптированными для ноутбуков «камнями» настольного класса (используют те же чиплеты CCD и кристалл ввода-вывода IOD), но станут работать с ограниченным энергопотреблением.

Важной особенностью является отсутствие в этих процессорах встроенного ИИ-ускорителя (NPU) Ryzen AI. Это связано с использованием логики от настольных чипов, где NPU не предусмотрен. При этом AMD не делала прямого заявления об отсутствии поддержки ИИ-функций, но соответствующее поле в спецификациях на официальном сайте осталось незаполненным.

Предполагается, что процессоры 8000HX появятся в обновлённых моделях ноутбуков, ранее использовавших чипы 7000HX. Судя по появлявшейся ранее информации, такие системы будут комплектоваться графическими ускорителями NVIDIA GeForce RTX 50-й серии.