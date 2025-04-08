Данная модель была представлена в декабре 2024 года.

Компания Amazon обновила свою модель искусственного интеллекта Nova Reel для создания видео — теперь система способна генерировать ролики продолжительностью до двух минут. Модель Nova Reel, представленная в декабре 2024 года, стала первой разработкой Amazon в области генеративного видео. Она составила конкуренцию решениям от OpenAI, Google и других игроков на этом быстрорастущем рынке.

Обновлённая версия Nova Reel 1.1 может создавать видео из нескольких сцен («multi-shot») с сохранением единого стиля на протяжении всего ролика. Как пояснила представитель AWS Элизабет Фуэнтес, пользователи могут задать текстовый запрос длиной до 4000 символов для генерации видео длительностью до двух минут — оно будет состоять из последовательности шестисекундных фрагментов.

Также в Nova Reel 1.1 появился новый режим «Multishot Manual». Он позволяет модели использовать не только текстовый запрос (до 512 символов), но и референсное изображение разрешением 1280x720 пикселей для большего контроля над композицией кадра. По словам Фуэнтес, в этом режиме можно создавать видеоролики, включающие до 20 отдельных сцен.

Доступ к Nova Reel предоставляется исключительно через платформы и сервисы AWS, включая набор инструментов для разработчиков ИИ Amazon Bedrock. Пользователям необходимо формально запросить доступ, однако такие запросы одобряются автоматически.

Как и в случае с большинством генеративных ИИ-систем, остаются вопросы об этичности методов разработки Nova Reel, в частности — об источниках данных для её обучения. Модели для генерации видео тренируются на огромных массивах видеоматериалов. Некоторые компании используют для этого защищённые авторским правом ролики без получения разрешений, что создаёт риски для пользователей: если модель воспроизведёт фрагменты такого контента, это может привести к судебным искам о нарушении интеллектуальной собственности.

Amazon не раскрывает источники данных, на которых обучалась Nova Reel. Компания также не предоставляет явного механизма для авторов контента, позволяющего запретить использование их видео для обучения модели. При этом Amazon заявила о готовности защищать клиентов AWS в рамках своей политики возмещения убытков, если их обвинят в нарушении авторских прав при использовании медиафайлов, сгенерированных её моделями.