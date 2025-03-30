Нью-йоркская компания Light Phone представила третье поколение своего минималистичного смартфона.

Нью-йоркская компания Light Phone представила третье поколение своего минималистичного смартфона. Light Phone III получил ряд новых возможностей, призванных помочь пользователям оставаться офлайн, но при этом сделать устройство удобнее для повседневного использования.

Главное отличие от предшественников — монохромный 3,92-дюймовый AMOLED-экран под матовым стеклом вместо E Ink. Аппарат в чёрном металлическом корпусе стал более угловатым и компактным по сравнению с большинством современных смартфонов.

Впервые в линейке появилась камера. Установлен 50-мегапиксельный сенсор, который благодаря технологии объединения пикселей (биннинга) выдаёт 12-мегапиксельные снимки и должен лучше справляться со съёмкой при слабом освещении. Разработчики стремились настроить камеру так, чтобы снимки напоминали плёночные «мыльницы». Основная идея – предоставить простую камеру для спонтанных кадров, не гонясь за флагманскими технологиями.

Особое внимание уделено тактильным элементам управления: сохранены кнопки громкости, меню, а также добавлена отдельная двухпозиционная кнопка спуска затвора (полунажатие для фокусировки). Имеется колёсико для быстрой регулировки яркости, нажатие на которое включает фонарик.

Смартфон оснащён портом USB-C, сканером отпечатков пальцев в кнопке питания и чипом NFC для бесконтактных платежей. Заявлена поддержка 5G. Аппарат будет продаваться только разблокированным, без зарядного устройства и разъёма для наушников в комплекте.

Light Phone III работает под управлением фирменной LightOS (на базе Android). Ключевая особенность данной ОС — полное отсутствие веб-браузера, клиента электронной почты, социальных сетей и магазина приложений. Доступен лишь базовый набор инструментов: будильник, калькулятор, календарь, мессенджер, плеер для прослушивания музыки и подкастов, а также приватное навигационное приложение на картах HERE. По задумке производителя, такой подход избавляет пользователя от потока уведомлений, рекламы и сбора персональных данных.

Аппаратная основа смартфона включает в себя процессор Qualcomm SM4450, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Съёмный аккумулятор ёмкостью 1800 мА·ч, по заявлению производителя, обеспечит сутки активного использования устройства.

Предзаказ Light Phone III уже открыт по цене $599. Поставки смартфона начнутся в июле.