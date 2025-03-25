Google Drive вышел на Windows-ноутбуках со Snapdragon

Компания Google объявила о всеобщей доступности приложения Drive для Windows на компьютерах с процессорами ARM, включая новейшие чипсеты Snapdragon. Это значит, что пользователи последних моделей ноутбуков Microsoft Surface и устройств других производителей, работающих на Snapdragon, получили нативную поддержку приложения. Теперь синхронизировать и хранить файлы в облаке с Windows-ПК на базе Snapdragon стало проще.

Новое приложение, скомпилированное специально для архитектуры ARM64, интегрируется с проводником Windows. Это обеспечивает более удобную работу с файлами и папками Google Drive, упрощая как загрузку файлов из облака, так и их выгрузку.

В прошлом году Google запустила бета-версию Drive для ARM-совместимых ПК с предустановленной Windows. Теперь же, после успешно прошедшего тестирования, приложение стало доступно всем пользователям. Разработчики отмечают, что нативная версия Drive для Windows значительно повышает удобство работы с облачным хранилищем на ARM-устройствах.

Скачать Google Drive для Windows можно на официальном сайте. Напомним, что недавно компания Google также обновила приложение Quick Share для Windows, добавив поддержку ARM, хотя это приложение и не является нативным.