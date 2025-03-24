Теперь это можно сделать, не включая экран.

В Android 16 Beta 3 компания Google, похоже, исправила один из самых раздражающих недостатков разблокировки Pixel по отпечатку пальца. Как заметил журналист Мишал Рахман из Android Authority, теперь смартфоны Pixel можно разблокировать, не включая экран. Новая функция Screen-off Fingerprint Unlock (она же «Разблокировка по отпечатку пальца при выключенном экране») доступна в настройках безопасности.

Google использует ультразвуковой сканер отпечатков пальцев со времён Pixel 6, однако ранее для разблокировки требовалось сначала активировать дисплей. В Android 16 эта необходимость наконец-то отпадает: достаточно просто приложить палец к сканеру.

Нововведение окажется особенно полезным для пользователей, которые отключают функцию Always-on Display (AOD). Если же AOD включён, сканер и так работает без полной активации экрана, поэтому изменение будет менее заметным.

Функция разблокировки по отпечатку с выключенным экраном впервые появилась во второй предварительной версии Android 16 для разработчиков, но изначально была доступна только для Pixel 9. В Android 16 Beta 3 она поддерживается всеми совместимыми устройствами Pixel, начиная с Pixel 6. Мишал Рахман проверил работу функции на Pixel 6a и Pixel 7 Pro и подтвердил её корректность. Это небольшое, но важное изменение для владельцев Pixel, которые ждали более удобного способа разблокировки.